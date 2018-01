Un tipo raro este Zinedine Zidane

Cada día que pasa es más difícil hablar con los protagonistas. Y, en la radio, resulta casi imposible. Yo pertenezco a una generación de periodistas a la que los deportistas aún se les ponían al teléfono, pero eso ya pasó. Ahora los deportistas están blindados por los jefes de prensa, cuya misión es justo la contraria que se deduce del nombre de su puesto porque, en el 99% de los casos, los jefes de prensa están puestos ahí para hacerle fácil la vida al futbolista y muy difícil al entrevistador. Y cuando, al fin, puedes acceder al protagonista... éste te pide que le grabes. Yo no grabo. O, por mejor decir, no grabo... casi nunca. La radio es directo o es otra cosa distinta, y si el protagonista no puede esperar hasta las once y cuarto de la noche porque al día siguiente tiene que levantarse a las diez de la mañana para entrenar... prefiero hablar yo.

Del grado de dificultad que supone hablar con los futbolistas puede dar una ligera idea la siguiente anécdota que nos pasó hace poco: nada más saber que el sorteo de la Copa había emparejado al Numancia con el Real Madrid solicitamos al gabinete de prensa poder hablar con alguien del equipo soriano, ya fuera el presidente, el entrenador o un jugador; respuesta del Numancia: "No concedemos entrevistas individualizadas". El Numancia. Si yo fuera el propietario del Club Deportivo Numancia exigiría a mis profesionales que, aprovechando el tirón mundial del emparejamiento con el Real Madrid, se hiciera publicidad del equipo, de la ciudad y, llegado el caso, hasta de la mismísima ermita de San Saturio; pero al parecer hay en Soria un "ingeniero" que prefiere que no se sepa nada o que se sepa poco del Numancia. Así estamos.

Todo esto para decir que cuando, por fin, se da la rarísima circunstancia de que un protagonista de interés habla contigo en directo... no crees lo que te dice. Sin embargo yo sí creí a Florentino Pérez cuando, a finales del pasado mes de junio, me dijo en El Primer Palo que, para que llegase Mbappé al equipo, Zidane le tenía que decir qué miembro de la BBC salía por la puerta. A mí me sonó sincero cuando el presidente del Madrid dijo que un chico de 18 años lo tenía muy difícil para ser titular en el Real y también me creí cuando, ya en privado, desde el club blanco me dijeron que iba a ser muy complicado que se cerrara la operación porque el jugador pedía un contrato de galáctico. Hace un mes volví a preguntar si vendría alguien en el mercado de invierno: ¿Icardi? ¿Alexis?... Respuesta: "Muy difícil". Hoy Zidane ha repetido que él está contento con su plantilla y ha sugerido además que, aunque aún hay tiempo hasta el 31 de enero, no vendrá nadie. Se ha vuelto loco Zizou porque, ¿a qué vendrá ahora confiar de repente en los jugadores que han ganado Liga, Champions, Supercopas y Mundial?... Un tipo raro este Zinedine Zidane.