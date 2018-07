Ya no hay que proteger a Neymar

Eliminada España del Mundial, y a la espera de que en la federación deshojen la margarita de tres pétalos, el "caso Cristiano" vuelve a estar de actualidad y, conectado con él, también el "caso Neymar". El periodismo está inquieto con el posible fichaje de Ney por el Real Madrid, busca señales en cualquier gesto, en la última palabra, en el "sí" y en el "no" y, cuando Florentino niega, entonces se recuerda el famoso "never, never, never". El ansia por ser el primero en decir algo, lo que sea, conduce a la precipitación, que fue la que llevó ayer a Televisión Española a meter el cuezo hasta la rodilla anunciando al mundo la oferta concreta que el club blanco había realizado al PSG por el crack brasileño.

La operación es a vida o muerte, el presidente del Madrid anda a vueltas con el escalpelo, un ayudante le seca el sudor de la frente y cualquier error, el más mínimo fallo, incluso el vuelo de una mosca, puede resultar fatal, de ahí que el club saliera a desmentir a través de un comunicado oficial la información del canal público (¡público!) de televisión, tal era el enfado de Florentino con este asunto. El complejísimo fichaje de Neymar tiene otra arista con la que quizás no había contado el presidente del Real Madrid, y es el teórico (las encuestas no son científicas) rechazo que produce entre un amplio sector de aficionados blancos la contratación del ex del Barça. Por supuesto que la opinión pública es maleable y tengo para mí que Florentino hará lo que él crea que es mejor para el club, pero resulta llamativa esa cerrazón con Neymar.

Recuerdo que con Cristiano sucedió algo similar y tampoco se le quería. Hace 9 años el fichaje de la estrella del United no levantaba pasiones entre la masa social madridista y puede que esa actitud tuviera algo que ver con la campañita que se le hizo al portugués, que era un fiestero, un piscinero, un jugador poco profesional y dedicado a cultivar su imagen, un ejemplo de lo que jamás podría ser un futbolista del Madrid. Aquello, claro, cambió en cuanto Cristiano marcó el primer gol, del mismo modo que del "¡Indio, indio, indio!" se pasó al "¡Hugo, Hugo, Hugo!" en cuanto el mejicano Sánchez pegó la primera voltereta. Y al revés, el gran Uli Stielike, el panzer alemán, un futbolista serio y solvente, la personificación del estajanovismo sobre el campo, fue abucheado cuando regresó al Bernabéu con la camiseta del Neuchatel. Digamos eso tan cursi de que "el fútbol no tiene memoria".

De los últimos comentarios sobre Neymar deduzco que un sector importante de colegas de profesión interpreta que el brasileño puede estar próximo a llegar a un acuerdo con el Madrid. Ayer, por ejemplo, en el transcurso del partido que enfrentaba a Méjico y Brasil, Layún pisó adrede con los tacos al brasileño, que, tendido en el suelo, pasó a revolcarse de dolor: "el show de Neymar", dijeron en la tele. Más tarde el agresor, o sea Layún, dijo que si Neymar no quería que le tocasen debía dedicarse a otra cosa, y luego Juan Carlos Osorio sentenció que el fútbol es cosa de hombres. De hombres... y de mujeres, Osorio, bienvenido al siglo XXI. En previsión de que Neymar vista de blanco se ha producido un ligero, casi imperceptible aún, giro en el discurso; ya no hay que proteger al artista sino denunciar que se queje después de que le pisen con los tacos. Claro que, después de otra agresión cometida sobre CR7, de Cristiano se dijo en su día que se miró en el móvil del médico para ver si se le había corrido el maquillaje.