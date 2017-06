Ya lo sabes Theo, a partir de ahora... miente

Más que la voluntad de Simeone de contar poco, mucho o nada con él, que probablemente fuera esto último, ha pesado la intención firme de Theo Hernández de fichar por el Real Madrid. Hasta el último instante estuvo merodeando el representante del chaval por las oficinas del Barça, que era un destino mucho más acorde para él viéndolo todo desde la perspectiva colchonera, y tuvo que ser el chico quien le diera un toque de atención y le exigiera que agilizara la operación con el Madrid. Así que, si al Atleti no le interesaba Theo, lo disimuló mucho y fue tan sutil que "empleó" a la mano derecha del extraordinario lateral zurdo en un desesperado intento por tratar de abortar una operación que en las oficinas del Vicente Calderón se interpreta como muy mala para la imagen del equipo rojiblanco.

El otro día Theo deslizó así, como quien no quiere la cosa, que su sueño había sido siempre el de jugar con el Real Madrid. ¿Se le escapó?... Yo creo que no. A mí me parece que, lanzando ese misil contra la línea de flotación del Atleti, el menor de los Hernández quiso "pagarle" a su ex todos los servicios prestados al intentar frustar su decisión firme de fichar por el equipo blanco. Es posible que Simeone no contara con él pero también es seguro que lo último que quería el Atlético de Madrid es que el jugador acabara en el Madrid, de ahí que tratara de engatusarle con el Barça. Florentino Pérez nos dijo el otro día en El Primer Palo que estaban en conversaciones con el Atleti, pero la "conversación" es corta: 24 millones de euros. Y es que el Real Madrid siempre prefiere pagar para así hacerse perdonar.

Theo, que siempre quiso jugar en el Madrid, dijo "sí" mientras que su hermano Lucas, con el que sí cuenta Simeone, dijo "no". Porque conviene recordar que, aún contando su entrenador con él, Lucas también recibió una oferta por parte del equipo merengue, dispuesto igualmente a satisfacer la cláusula de rescisión del defensa central. El diario Marca cuenta hoy que, lejos de habérsele pasado la fiebre, el Real continúa teniendo en sus oraciones a Lucas. En mi opinión, y ya lo dije en su día aquí mismo, el fichaje de Theo certifica la defunción del mal llamado "pacto entre caballeros", un gilipacto que siempre benefició al Atleti. A Cerezo ha debido sentarle a cuerno quemado que el chico dijera la verdad. Ya lo sabes Theo, a partir de ahora... miente.