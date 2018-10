"Ya entrarán" no es una explicación, Lopetegui

Los entrenadores, y muchas veces con razón, se quejan de que los periodistas no hablamos nunca de fútbol, pero es que ellos tampoco lo hacen. "Ya entrarán" no es una respuesta sino un deseo expresado en público. "Ya entrarán" es un argumento de barra de bar, el que puede hacer cualquier aficionado, pero no puede ser la explicación del desastre acaecido anoche en Moscú. Que entren es lo que desea cualquier socio y aficionado del Real Madrid, cualquiera, pero "ya entrarán" no nos explica el por qué de las cosas, por qué hay futbolistas sin tensión, por qué se siguen cometiendo errores infantiles en defensa, a santo de qué tantas lesiones y tan pronto, por qué, por qué, por qué... El "ya entrarán" de Lopetegui como el "que esto acabe ya" de Keylor Navas no agarran al toro por los cuernos: ¿Qué narices le pasa al Real Madrid?

El Madrid, por supuesto, resurgirá de estas cenizas como lo ha hecho toda la vida. Tan cierto es eso como que a este equipo no le hace falta jugar demasiado bien para ganar la Copa de Europa o la Liga, y ahí está el ejemplo de Zinedine Zidane de los tres años anteriores. Y naturalmente que todo el mundo (todo el mundo madridista, claro) está satisfechísimo de que el Real haya logrado tres Champions consecutivas y cuatro en los últimos cinco años y orgullosísimo de los jugadores que lo han logrado, pero los éxitos pasados no explican la presente abulia, el tono cansino de un equipo plomizo, gris y desconcertante, el bajo nivel exhibido por jugadores de los que se espera bastante más, como es el caso de Marco Asensio. Porque lo del Madrid actual no es, ni de lejos, tikitaka sino takitoki o tukiteki o tikoteku o vaya usted a saber qué...

Que diga de una santa vez Lopetegui a qué quiere que juegue su equipo. Que lo diga. Que diga "quiero que juegue a tocar, tocar, tocar, tocar, tocar, tocar y tocar hasta que el rival se vaya a echar la siesta y, entonces, justo en ese momento, aprovechemos para tirar a puerta". Que lo diga. Pero si es a eso a lo que quiere Lopetegui que juegue su Real Madrid ya le voy adelantando que va a fracasar porque el Real Madrid jamás ha jugado así. El Barça juega así, el Real Madrid no. La selección jugaba así, el Real Madrid no. El Real Madrid es tensión, aceleración, verticalidad, presión y concentración. No toda la culpa es del entrenador, claro; tú preparas un partido y luego te sale Kroos en el minuto 1 y te lo revienta. Aquí el listo de la película fue Zidane, que lo mismo se olió la tostada. Pero me parece peligrosísimo que la actual temporada empiece a sonar como de transición. Julen Lopetegui tiene un marrón importante pero él lo aceptó, y "ya entrarán", mister, no es una explicación.