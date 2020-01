Y volverán a llamar negro a Williams...

El sábado pasado, en el transcurso del partido que jugaron el Español y el Athletic Club de Bilbao, Iñaki Williams recibió insultos racistas desde la grada. Sí, insultos racistas, sí, puesto que, por mucho que el color de la piel de Williams sea el negro, que a un jugador de fútbol le llamen negro es a todas luces un insulto, y digo esto porque Bertrand Ndongo, con quien suelo estar muchas veces de acuerdo, ha estado esta vez francamente desafortunado al afearle a Williams el haberse quejado a su capitán, Iker Muniain, y por haber mostrado su tristeza al final del partido después de haber sido el objeto de la ira, la frustración y la mala educación, cuando no directamente de la psicopatía, de un grupo de individuos a los que seguramente no guste el fútbol ni siquiera sean seguidores del Español. Como decía, el sábado Williams recibió insultos racistas y éste se lo comunicó a su capitán, quien, una vez informado, puso en conocimiento del árbitro lo que había pasado pero, al no haber oído el colegiado esos insultos, ni reflejó los mismos en el acta ni, por supuesto, suspendió el partido, como sí sucedió sin embargo en el partido de Segunda División que jugaron Rayo Vallecano y Albacete, cuestión ésta que fue motivo suficiente para que Paco Jémez mostrase el otro día su ira (justificada a mi modo de ver) y sintiese que al Rayo se le trata de un modo distinto.

Y ahí, en el del distinto tratamiento para cuestiones que son similares, radica precisamente uno de los problemas. O lo que es lo mismo, o todos tirios o todos troyanos. Porque no puede ser de ningún modo que el árbitro no escuchara los insultos a Williams ni es tampoco justificable que los encargados por la federación para preocuparse precisamente de esos temas no oyeran tampoco nada. Por el revuelo originado pareciera como si el sábado hubiera sido la primera vez a lo largo de la historia del fútbol español en el que a un jugador de color negro se le llama negro desde la grada; a ello ha contribuido, por supuesto, la demagógica intervención tuitera del presidente del Gobierno, solidarizándose con el delantero bilbaino en concreto. Gritos como "Guti maricón", "Ku Klux Klan", "negro cabrón, recoge el algodón" o "Shakira es una puta" se han escuchado en los campos de España y seguro que seguirán oyéndose en el futuro pero o bien Moncloa no tuvo tiempo entonces para mediar en las redes sociales o bien Iván Redondo estaba echándose la siesta. Desafortunadamente los insultos dirigidos contra Williams no son nuevos y no hace falta ser Nostradamus para saber que volverán a producirse en el futuro, de modo que la pregunta es "¿qué hacer a partir de ahora?"...

Está claro que el protocolo falló estrepitosamente el otro día porque ni el colegiado escuchó nada ni oyeron nada tampoco los federativos enviados al partido para la ocasión. Lo primero que hay que hacer, por lo tanto, es exigir a la gente que haga su trabajo. La Liga, por ejemplo, ya ha anunciado acciones penales por un delito de odio contra los aficionados que profirieron dichos insultos, así que lo segundo que hay que hacer es pedirle al Español que los localice y a las autoridades que establezcan los mecanimos oportunos para que esos vándalos no vuelvan a pisar jamás un recinto deportivo, y no sólo un campo de fútbol. Lo único bueno que se puede extraer del caso de Williams es que, al ser éste un futbolista conocido, el racismo se ha visibilizado, pero, por ejemplo, en el Abandiño-Escolapios de Regional B del otro día, el futbolista Luchi sufrió más o menos los mismos insultos sin que nadie fuera expulsado del campo. Quiero decir que no basta con hablar, hay que actuar, y hay que actuar con el peso de la ley, la del Deporte, la que ya está en vigor y que no se utiliza.

Como Pedro Sánchez vive esencialmente de la propaganda, en Moncloa dbieron intuir que había que salir a proteger al futbolista famoso. E Iñaki Williams se merece por supuesto toda nuestra solidaridad, pero me habría gustado mucho que, con idéntica agilidad a la mostrada por el caso de Williams, Pedro Sánchez hubiera salido raudo al corte para expresar su solidaridad con todos los españoles tras los múltiples, reiterados y consentidos insultos que se producen, por ejemplo, en el Camp Nou contra la democracia y el Estado de derecho. En su defensa, la federación esgrime que nadie escuchó los insultos. No es cierto que no se tuviera conocimiento de lo sucedido porque, como dije antes, Williams se quejó a Muniain y éste se lo dijo al árbitro, así que el colegiado estaba informado pero no oyó nada y la palabra del jugador carece de la presunción de veracidad. Por otro lado, y desde un punto de vista estrictamente moral, una federación que decide llevarse por 120 millones de euros una Supercopa de España a un país en el que se pisotean los derechos de las mujeres o de los homosexuales no creo yo que esté precisamente en condiciones de abanderar una campaña contra el racismo, dependiendo del dinero se podrá llamar más o menos negro a un jugador, ¿no? Tenemos un problema y hay que atajarlo, y no a base de tuits precisamente sino con la ley en la mano, endureciéndola si fuera necesario. O los normales, que somos mayoría, nos mostramos inflexibles o los anormales se harán muy pronto con el control de la situación.