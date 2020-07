Y mira que te lo advirtió el Cenizos F.C., Javier Tebas...

Hubo quien comparó ayer vía Twitter al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, con aquel Carlos Sainz que se quedó con su Toyota Corolla a escasos quinientos metros de cruzar la línea de meta del Rally de Inglaterra. A Sainz le valía con llegar para proclamarse campeón del mundo pero no pudo hacerlo, no pudo apagar el fuego que surgía de debajo del capó. La frase desesperada de Luis Moya, su copiloto, dio varias veces la vuelta al mundo: "¡Trata de arrancarlo, Carlos. Trata de arrancarlo, por Dios!". Ajeno a todo, Tommy Makkinen, su rival por el título, concedía en ese preciso instante una entrevista en el hotel cuando de repente recibió una llamada de su hermano diciéndole lo que había pasado y que el destino le regalaba otro Mundial.

Hace veintidós años Carlos Sainz perdió y Makkinen ganó inesperadamente pero ahora no hay ganadores, sólo hay perdedores. El principal de ellos es, sin lugar a dudas, el egocéntrico y mesiánico presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Tebas aseguraba hace dos meses que era absolutamente imposible que ocurriera lo que, sin embargo, acaba de suceder en Segunda División. Y, caprichos del destino, ha sucedido con el Fuenlabrada, club para el que trabaja uno de sus hijos. El presidente del Elche, uno de los múltiples afectados, y en su caso por arriba, decía hoy que el presidente de la Liga, que engloba a cuarenta y dos clubes de Primera y Segunda, ha tomado partido por uno de ellos en detrimento del resto y, aunque añadía que él no creía que tuviera nada que ver que su hijo trabajara en el Fuenlabrada, haciendo referencia a ello estaba sugiriendo todo lo contrario, o sea que eso era precisamente lo que había sucedido.

Así que a Tebas ha ido a gripársele el motor de su Toyota Corolla justo cuando le quedaba medio kilómetro para cruzar exitosamente la línea de meta. A Tebas hay que reconocerle el inmenso esfuerzo que ha realizado porque regresara la Liga y hay que aplaudir también que consiguiera que Primera volviera y acabara con cierta normalidad, pero estaba claro que su forma personalista de gestionar, en ocasiones a espaldas de los propios clubes, que son sus jefes, adoptando de forma unilateral medidas que no le corresponden, sin contar con los presidentes que le colocaron ahí, iba a pasarle factura. A Tebas parece sobrarle todo... menos él mismo. A Tebas le sobran los clubes. A Tebas le sobran los aficionados. A Tebas acabarán sobrándole los jugadores y hasta el mismísimo fútbol. Sólo hay una cosa que no le sobra a Javier Tebas y es... Javier Tebas. Tebas no es presidente de la Liga de Fútbol Profesional sino sumo sacerdote de la Iglesia de la Tebasología. Su desafortunadísimo tuit de ayer, cuestionando que a los periodistas nos importe o nos deje de importar la salud de los futbolistas, es verdaderamente impresentable.

Hoy, al fin, el presidente del Fuenlabrada ha dado la cara. Con tres días de retraso pero la ha dado. Pareciera que los dirigentes del Fuenla, que estoy de acuerdo en que también son afectados, hubiera seguido el guión previamente escrito por el padre de su secretario. Si el Fuenlabrada hizo las cosas bien, y yo no tengo por qué dudar de que así fuera, la Liga las hizo mal. Si el Fuenlabrada informó de la situación a Tebas, la Liga debió ponerse inmediatamente en contacto con la Comunidad de Madrid y con la Junta de Galicia porque, y aunque a don Javier pueda parecerle mentira, por encima del protocolo de la Liga (que ya se puede decir que ha fallado estrepitosamente) está el protocolo sanitario, que alguien se saltó o que alguien entendió que podía ser esquivado, regateado.

El ministro de Cultura y Deporte del Gobierno que continúa ocultando el número real de fallecidos por la pandemia, el de las mascarillas fake, el del director general de Emergencias al que sólo le ha faltado presentarse en bañador a la rueda de prensa, ese ministro dice que la suspensión del partido entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada ha sido un mal menor pero no, qué va, la suspensión de ese partido ha sido el mayor de los males posibles y, de hecho, ha removido tanto los cimientos de toda la Segunda División, que ahora mismo no se sabe cuándo y cómo acabará, si con un play off de seis, una Liga de veinticuatro... Tanto sacar pecho, Tebas, para que al final acaben partiéndotelo a quinientos metros de la línea de meta. No trates de arrancarlo, no, porque ya es demasiado tarde. Con lo fácil que habría sido preguntar en lugar de amenazar, consensuar en vez de decidir sin encomandarse ni a Dios ni al diablo. Demasiado poder concentrado en una sola persona y un ombligo excesivamente grande y hondo. Y mira que llevaba tiempo advirtiéndotelo el Cenizos Fútbol Club...