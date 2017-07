Y ahora, el Atleti no respira por Theo

¿Alguien se imagina que el Sevilla emitiera próximamente un comunicado para despreciar públicamente a Vitolo por haber llegado a un acuerdo con el Atlético de Madrid?... Pues eso es lo que, probablemente por primera vez a lo largo de la historia del fútbol de clubes, hizo ayer el equipo colchonero con Theo Hernández: "No ha llegado a debutar con nuestro primer equipo en partido oficial". Es como si, en un acto más propio de un niño de 5 años, los responsables del Atlético hubieran decidido no respirar hasta que el Real Madrid no se lo pensara mejor y les devolviera al chaval. ¿Qué importancia tiene que Theo no debutara con la camiseta del primer equipo del Atlético en partido oficial? Para su nuevo equipo, desde luego, ninguna.

Si, ante la inminencia de su fichaje por el Atleti, el Sevilla emitiera un comunicado diciendo que al fin y al cabo Vitolo sólo ha jugado 4 temporadas en el Sánchez Pizjuán, todo el mundoi diría: "¿y qué?... El caso es que te quitan a un futbolista excepcional y que pretende mejorar deportivamente". La torpeza del Atlético es doble porque al emitir un comunicado despreciando al chico lo que está consiguiendo es justamente el efecto contrario. Antes de que Theo tomara la decisión de fichar por el Madrid, el Atleti (y hasta su representante, que quería seguir llevándose bien con Caminero) trató de impedir que el defensa eligiera al Madrid ofreciéndole otro ramillete de posibilidades. Incluso le ofreció (mejorándole el contrato) quedarse en el equipo. Luego, sorprendentemente, se filtró que, de repente, Simeone no contaba con él.

Lo que demuestra el Atleti con esta reacción infantil, con este berrinche innecesario, es que la marcha de Theo, y al Real Madrid en concreto, ha hecho mucha pupa, demasiada en mi opinión. Lo que, facilitándole a Theo irse a cualquier sitio del planeta Tierra menos al Madrid, corrobora el Atleti es que, pese a estar atravesando por el mejor momento deportivo de su historia, continúa más pendiente del Real Madrid que de sus propios problemas. Lo que el Atleti afea a Theo, y, ya puestos, al equipo blanco, es lo mismo que el Atleti hace constantemente con los demás equipos: ir a por jugadores que no le pertenecen y que piensan que, yéndose al Metropolitano, mejorarán. Ojalá Theo sólo sea el primero. Espero que todo esto confirme que el gilipacto salta hecho añicos por los aires. Y que el Atleti respire, hombre, que no es tan grave.