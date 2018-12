Vaya por Dios, al perioatletismo no le gusta que responda Courtois

Al perioatletismo le parece mal que Courtois se defienda. Le parece mal que responda a los ataques de Simeone, que se revuelva después de que el argentino dijese que los títulos individuales los gana porque está en el club blanco y no por su valía personal. Tiene la piel muy sensible el perioatletismo, que no dijo nada cuando el Cholo afirmó en el As que la Liga estaba peligrosamente preparada para el Real Madrid; que calló cuando, para defender a Griezmann, criticó a Modric; que no dijo nada cuando, a propósito del River-Boca del Bernabéu, se metió con la frialdad de la afición merengue; que el otro día, a propósito del comentario desafortunado de Enrique Cerezo, miró hacia otro lado cuando no le rió directamente la poca gracia. A ese perioatletismo, al que considera que es normal, que está dentro del guión, que es razonable que el entrenador del Atlético de Madrid desprecie una y otra vez al Real Madrid sin que éste haga nada, le ha sentado mal que Courtois se defienda y, contra él, ha utilizado un vídeo del año 2013, el famoso vídeo en el que el portero belga, en el balcón de la Comunidad, se metía con la afición del Madrid. Pues sí, Courtois estuvo mal aquel día, muy mal. ¿Y? Courtois estuvo fatal pero en ese vídeo, el del canguro, tenía 21 años y probablemente se viera impelido a cantar lo que cantó; pero Simeone tiene 48 añitos, ya está crecidito para canguritos, koalitas, marsupialitos y otras especies australianas. Así que la piel fina... para lo que quiere el perioatletismo, para lo demás no.

Por lo demás, lo que ha dicho Courtois está cargado de razón. Su testimonio es más relevante que el de Luka Modric puesto que el portero belga conoce al Cholo desde dentro, y eso es probablemente lo que más pupa ha hecho al perioatletismo. Simeone, que cuando era futbolista del Sevilla se declaró en siete idiomas al Real Madrid, no es tonto y sabe que el mejor modo de hacerse popular entre su hinchada es criticar al equipo blanco. A falta de juego y a falta de Copas de Europa, pensará el argentino, lo mejor es la palabrería. Porque, y hablando de presupuestos, que es otro de los fantasmas de la Navidad preferidos por el Cholo, conviene recordar que Simeone es el tercer entrenador mejor pagado del mundo, el tercero; sólo ganan más que él Guardiola y Mourinho, y tampoco mucho más, 19, 16 y 15 millones de euros. Zidane, que ganó tres Champions seguidas, no llegaba a los 10 y Simeone cobra 15. ¿15 por esto? ¿15 para ver lo que ven en el Metropolitano?... Mucho mejor, y más fácil, meterse con el Real Madrid, con sus jugadores y con sus aficionados, dónde va a parar.

A mí me gusta y me disgusta que Courtois responda. Me gusta que responda porque ya era hora de que alguien lo hiciera, y me disgusta que responda porque ya era hora de que alguien lo hiciera. Y me explico: el vaso medio lleno es que Courtois haya contestado y el vaso medio vacío es que haya tenido que contestar él. Y si ha tenido que contestar Courtois es porque nadie lo ha hecho. Nadie respondió a Simeone cuando dijo que la Liga estaba preparada para el Madrid, ni el otro día cuando arremetió contra Modric, ni la semana anterior cuando, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, le mandó un recadito a la fría afición blanca. Está bien que responda Courtois o que lo haga Modric o que, de repente, aparezca Ramos, pero son comandos autónomos, paracaidistas que se lanzan al vacío por un instinto de supervivencia o de orgullo personal. En el Real Madrid, y lo vengo diciendo desde hace años, falta un mensaje institucional claro. Cuando estaba Mourinho era él quien entraba a todos los trapos, a todos; antes y después, nadie, la nada, silencio sepulcral. Y esa actitud puede conducir al engaño de creer que el Real Madrid lo va a soportar todo siempre y en todo momento. Bien Modric, bien Courtois y mal el club por no dar antes la cara por ellos. Porque, no pensará Solari que a sus jugadores los va a defender Mourinho desde Manchester, ¿verdad?