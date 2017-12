Valverde, Paulinho y la mourinhización del Barça

De Zinedine Zidane se ha dicho tras el 0-3 ante el Barça que se ha "mourinhizado". Que un periodista deportivo diga de un entrenador que se ha "mourinhizado" es el peor de los insultos, mucho peor que llamarle "parche" o decir que no tiene ni idea de fútbol, que también se lo han llamado al entrenador que ha ganado 8 títulos en menos de dos años. Es curioso porque nada más conocerse el once titular de Zidane, con la inclusión en el mismo de Mateo Kovacic, no oí a nadie decir que Zidane se hubiera "mourinhizado". Es más, el día anterior se especuló con dicha posibilidad y no oí, ni tampoco leí, a nadie diciendo que era una locura o que Zidane estaba renunciando a ganar el partido. La explicación es sencilla: nadie dijo nada de eso porque en el último precedente Barcelona-Real Madrid, el de la Supercopa de España, Zidane alineó de inicio a Kovacic... y el equipo blanco le dio un soberano baño de fútbol al culé hasta el punto de que ganó 1-3, con gol del Barça de penalti injusto tras piscinazo de Suárez.

Así que tras el 1-3 nadie dijo que, pese a haberle pegado un baño al Barça en su campo, lo que estaba haciendo Zidane era peligrosísimo porque se estaba "mourinhizando", pero sí se dijo sin embargo tras el 0-3. Tampoco se dijo, como comentaba más arriba, antes del partido del sábado sino que se esperó a ver cómo salía la cosa. Ni siquiera se dijo en el descanso del partido, con empate a cero en el marcador; cuando los jugadores se fueron al túnel de vestuarios no oí a ningún fino analista advirtiendo del serio riesgo que suponía seguir contando con Kovacic en el equipo titular, y eso fue así porque en los primeros 45 minutos el Real Madrid fue superior al Barça. Se esperó a que el partido concluyera para saber qué mensaje encajaba con el resultado final lo que, trasladado a la medicina, sería aproximadamente como si un médico esperara a que muriera su paciente para abrirlo y decir de qué enfermedad había fallecido.

Dicen que Zidane se ha "mourinhizado" pero sin embargo quien jugó con Paulinho en el centro del campo fue Valverde. El Barça que vimos en el Bernabéu el sábado no tiene nada que ver con el de Luis Enrique y mucho menos con el de Guardiola, es un equipo mucho más protegido atrás y que encaja mucho menos... pero es Zidane el que se ha "mourinhizado" por alinear a Kovacic. El Real Madrid, y no sólo Kovacic, estuvo mal en la segunda parte, muy mal de hecho, pero si el objetivo era frenar a Messi... eso al menos se logró. Messi no fue, ni de largo, el mejor de un equipo en el que volvió a destacar una vez más Ter Stegen, pero a Leo le vale con marcar un gol de penalti para que digan que es un dios. Cuando Messi marca de penalti nadie le llama "messinaldo" ni nada parecido, pero eso es probablemente porque, como dice Segurola, Messi se desmarca incluso cuando se queda quieto.

A Valverde, que sí se ha "mourinhizado" (si es que por "mourinhizarse" entendemos que a un entrenador le preocupe que su sistema defensivo funcione correctamente) tampoco se le ha dicho lo suertudo que fue cuando, allá por el mes de septiembre, a Dembélé se le rompió el tendón del bíceps femoral del muslo izquierdo. "Gracias" a la lesión del delantero francés, Valverde ha encontrado el equilibrio del Barça poniendo a Paulinho en el centro del campo. Y, ahora que Dembélé está a punto de regresar, nadie le dirá tampoco al "mourinhizado" Valverde que se le viene encima un problemón de cuidado porque como Dembélé costó 105 millones de euros más variables tiene que jugar por decreto y deberá elegir entre el equilibrio que le da Paulinho o el desorden del 4-3-3. Claro que también es posible que a Valverde no le hayan dicho aún que se ha "mourinhizado" porque Ernesto sólo ha conquistado títulos en la Liga de chicle griega mientras que Mourinho ha ganado veinticinco entre Portugal, Inglaterra, Italia y España. Aún le queda carretera por delante al viandareño.