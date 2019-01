Unas preguntillas sueltas sobre el caso Chumi...

¿Alguien alberga dudas al respecto de que filtrara la federación? ¿Y por qué filtró la federación? Quiero decir, ¿a santo de qué filtrar que el Barça había alineado ilegalmente a Chumi contra el Levante si ya sabían que la irregularidad había prescrito por el famoso plazo de las 48 horas? Porque lo sabían, ¿verdad? Parece poco probable que en la federación no supieran que una hipotética denuncia del Levante llegaba fuera de plazo, ¿no? De hecho, la jueza única del Comité de Competición, nombrada por el dedo del presidente de la federación, dilucidó justamente sobre eso, sobre el plazo, que era, al parecer de 48 horas, ¿no es cierto? ¿Y por qué dejó la jueza de lado el motivo real de la denuncia del Levante, que no era en absoluto el plazo temporal?

¿Y cómo es posible que Competición tardase 7 interminables horas, las que van desde las 9:30, que fue cuando llegó la denuncia del Levante, hasta las 16:30, que fue cuando se produjo la resolución a sólo media hora del inicio del sorteo de los cuartos de final, en tomar una decisión que habría podido adoptar un niño de cuatro años sin estudio alguno de derecho? Porque, si yo lo he entendido bien, si sobre algo no había duda era sobre la alineación indebida y sobre que la denuncia del club perjudicado no se iba a producir en las 48 horas posteriores a la disputa del encuentro, ¿no? El argumento del Levante no discutía, creo yo, esas 48 horas sino que apelaba a los antecedentes (que existen y que están ahí) en el sentido de que el plazo temporal no es fundamental si el asunto tiene la gravedad necesaria.

¿Acaso la jueza no cree que sea suficientemente grave que el Barça dispute los cuartos de final de la Copa del Rey después de haberse saltado flagrantemente la ley a la torera? ¿Cómo es posible que un club profesional como es el Levante, y más aún después de lo sucedido con la eliminación del Real Madrid en los despachos, no tuviera un empleado pendiente de las alineaciones? ¿Y por qué la ola periodística de indignación que recorrió España contra el vigente campeón europeo y mundial cuando le sucedió lo mismo se quedó sin embargo en una minúscula gotita de agua con la metedura de pata culé? ¿Y por qué ninguno de los otros siete clubes implicados en el sorteo exigieron que se dilucidara definitivamente por parte de todos los comités implicados, en un tiempo record si ello fuera menester, si era o no legal la presencia del Barça? ¿Y por qué tenemos todos la sensación de que al equipo catalán le permiten todo esta federación y la anterior y probablemente la que venga en el futuro? ¿Por qué se piensa, con razón, que el Barça tiene que salir siempre impune?