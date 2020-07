Unai Bustinza, un monumento al ganador

El discurso más ganador que he escuchado a lo largo de toda esta extraña, atípica y, esperemos, única Liga del coronavirus lo protagonizó curiosamente ayer el capitán de un equipo de Primera, con unos jugadores, un entrenador y una afición de Primera pero, que por esas cosas que tienen el fútbol y la vida, jugará desde septiembre en la Segunda División. Y decía que el discurso más ganador lo habría protagonizado curiosamente el capitán de un equipo que acababa de descender porque en la sociedad actual solemos vincular los discursos ganadores con aquellos que ganan y no con aquellos que pierden o, como es el caso que nos ocupa, logran empatar ante un campeón de Liga que venía de ganar sus últimos diez partidos. Y no es así, se puede ganar perdiendo, se puede dar una lección de vida batallando hasta el final, se puede emocionar a todo un país con un discurso como el que anoche protagonizó el capitán del Leganés, el bilbaino Unai Bustinza, justo al final de un partido que, aunque por los pelos y probablemente de un modo muy injusto, certificaba el descenso de su equipo a la Segunda División.

Bustinza se acordó de todos aquellos que lo han pasado mal con el Covid 19, de sus familiares y amigos, que también lo han sufrido colateralmente, y, por supuesto, de aquellos que no han podido superarlo. Pero la diferencia entre el discurso de Unai y el de otros presidentes, futbolistas o entrenadores, es que el del defensa central del Lega le salió de las tripas, subió lentamente hasta el corazón y, de ahí, surgió a través de unos labios temblorosos que, en ese momento, estaban verbalizando el sentimiento de toda una nación. Con esto no quiero decir en absoluto que otros jugadores, entrenadores o presidentes no sintieran lo que decían, no, nada de eso. Lo que quiero decir es que en las palabras de Bustinza había un cien por cien de sentimiento mientras que en otras ocasiones ha podido más el protocolo, que tampoco está mal.

Ves al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad acudiendo a un tardío y chapucero funeral de Estado en honor de las cincuenta mil víctimas mortales de la pandemia con una mascarilla con unos tiburoncitos y luego oyes a Unai Bustinza y dices, "yo soy de esa España". Ves cómo unos groupies convierten por ejemplo a Fernando Simón, que este fin de semana se ha ido a surfear a Portugal contraviniendo sus propias recomendaciones, en un icono pop, en una suerte de Ché Guevara de la epidemiología, y dices "yo me bajo en la próxima, ¿y usted?" Pero luego escuchas a Unai Bustinza, que no tiene ni treinta años, regalándonos a todos un máster acelerado de país, de esfuerzo, de lucha, de solidaridad, y vuelves a creer que todo es posible una vez más y que volveremos a levantarnos.

Hoy se habla en toda España de un club modesto, del Leganés. Durante unos años ha protagonizado la gesta de convivir en la misma pecera con tiburones mucho más grandes que él, y lo ha hecho con esfuerzo, con ingenio, con humildad y con normalidad. Sí, sí, con normalidad. Todos en el Leganés, desde su presidenta hasta su entrenador, Javier Aguirre, pasando por sus jugadores y empleados o la gente que lleva la comunicación, tienen un denominador común: son normales. Lo son en un mundillo inundado de pequeñas anormalidades diarias que, de tanto repetirse, hemos convertido con la fuerza de los años en normales. Estamos, por ejemplo, acostumbrados a no poder ver los entrenamientos, a que los futbolistas no concedan entrevistas, a que la mayoría de los entrenadores tampoco lo hagan. Incluso nos estamos acostumbrando a que la Liga vete aquellas escenas que piensa que pueden perjudicar a su "producto". Porque, también con el paso de los años, el fútbol, que era de la gente, se ha convertido en eso, en un producto, como un detergente o una aspiradora.

A mí me parece que hasta a los propios jugadores del Real Madrid les habría gustado premiar el esfuerzo del Lega pero no podían, estaban atados de pies y manos porque su dejadez perjudicaría a un tercero, en este caso el Celta, que también se esforzó. Es difícil subir (que se lo digan al Cádiz, sin ir más lejos) y mucho más mantenerse y, cuando bajas, es doblemente complicado regresar a Primera, pero con futbolistas como Unai Bustinza no tengo la menor duda de que el Leganés volverá a hacerlo más pronto que tarde. Felicidades a todos, enhorabuena a esa familia compuesta por gente normal. Cuando ves a Quique Setién protestando por todo, quejándose hasta que de día luzca el sol y por la noche aparezca la luna, y luego escuchas a Javier Aguirre, al que han dinamitado en plena competición hurtándole sus mejores jugadores amparándose en un ardiz legal pero injusto, sin poner ni una sola excusa, quieres que a Bustinza y a Aguirre, a Aguirre y a Bustinza, les erijan cuanto antes un monumento al ganador. Porque, y aunque aparentemente pueda parecer lo contrario, ayer el Leganés ganó. Bajó, sí, pero ganó. Descendió ganando. Y, de paso, nos conquistó a todos para siempre. Felicidades.