Una noche en la ópera del Camp Nou

En una película de los hermanos Marx que se llama Una noche en la ópera, se produce una de las escenas más hilarantes de la historia del cine universal, que es la famosísima que transcurre en un camarote. Primero llegan dos señoritas a arreglar la habitación y Groucho les dice que tienen que darse prisa y que acaben en diez minutos. Al poco llega el plomero, que viene a arreglar la calefacción: ya son sies en el camarote, Groucho, Harpo, Chico, las dos señoritas de la limpieza y el plomero. Al poco se presenta la manicura, a quien no ha llamado nadie pero que entra igualmente en el camarote; la manicura le pregunta a Groucho si prefiere las uñas largas o cortas y éste responde: "Déjemelas cortas porque aquí ya va faltando sitio". Al poco llega el ayudante del plomero y Groucho le dice "tenía el presentimiento de que iba usted a venir", y ya son ocho: Groucho, Chico, Harpo, las dos señoritas de la limpieza, el plomero, su ayudante y la manicura. Al poco entra una señorita preguntando por su tía: "¿Está aquí mi tía Micaela?"... A lo que Groucho responde: "Pase, pase y trate de buscarla entre esta multitud". Al poco llega una señora a barrer el camarote, y ya son diez: Groucho, Harpo, Chico, las dos señoritas de la limpieza, el plomero y su ayudante, la manicura, la sobrina de Micaela y la señora que va a limpiar. Y al poco entran cuatro camareros con la cena, y ya son catorce: Groucho, Harpo, Chico, las dos señoritas de la limpieza, el plomero, el ayudante del plomero, la manicura, la sobrina de Micaela, la señora que va a limpiar y los cuatro camareros. Cuando la visita de Groucho abre la puerta, salen todos despedidos a presión.

El casting con el que Bartomeu y su junta directiva están humillando, zaheriendo y vilipendiando a un buen hombre y un buen entrenador como es Ernesto Valverde recuerda mucho por lo absurdo a la escena de Una noche en la ópera y amenaza con resolverse de un modo muy similar y con todos, y no sólo el entrenador, saliendo a presión por la puerta. El plomero, que es Xavi, les dijo que no a sustituir ahora mismo al Txingurri, más que nada porque Xavi, como Puyol, parece que irá en una candidatura liderada por Victor Font que hará la competencia a la que encabezará quien Bartomeu decida que debe ser su sustituto. Xavi quiere mucho al Barcelona, muchísimo, pero se quiere más a él mismo. La manicura es Koeman, que tampoco está por la labor de decirle adiós a Holanda en visperas de una Eurocopa. El ayudante del plomero es el bueno de Pimienta, que es el único que en realidad no tiene nada que perder, como no tenía nada que perder Robert Moreno cuando le pidieron que sustituyera a Luis Enrique en la selección. La sobrina de doña Micaela podría ser perfectamente Quique Setién, que también está en primer tiempo de saludo y que iría a nado hasta Barcelona. Y los camareros son Pochettino, Bob Martínez e incluso Allegri, que aparece siempre en todos los fregados.

El casting es indecoroso porque coloca a los pies de los caballos a un entrenador que, si bien es cierto que no debió seguir tras el 4-0 ante el Liverpool, tiene primero al equipo en la Liga y se ha clasificado también como primero en su Grupo de la Champions. Indecoroso e inexplicable... salvo por ese complejo de inferioridad que ahoga a los culés, que toman sus decisiones con la vista puesta en lo que hace el Real Madrid, y lo que acaba de hacer el Real Madrid es ganar la Supercopa de España. El asunto supera ampliamente a Valverde porque el auténtico problema del Barcelona es una junta directiva marxista, en el sentido humorístico del término, incapaz y bastante mediocre, una directiva ramplona y con la credibilidad bajo mínimos. Hoy, en Fútbol EsRadio, Petón decía algo que me ha gustado y es que el Barcelona actual es el vivo reflejo de la sociedad catalana, que teniéndolo todo no puede vivir sin tratar de morir en el intento de autoinmolarse. Porque, ¿a qué viene ahora proponer la sustitución de Ernesto Valverde? El partido contra la Roma fue en abril de 2018 y el del Liverpool en mayo del 19: ¿en serio que la remontada del Atleti del otro día ha provocado este lío? Yo, como Groucho, me temía que el plomero fuera a llegar de un momento a otro. Y también quiero las uñas cortas porque aquí ya no queda espacio para tanta imbecilidad. Al final le ofrecerán el puesto a un entrenador que dijo que antes de dirigir al Barcelona se iría a trabajar a una granja, que es lo que tendría que hacer Bartomeu, irse a una granja en lugar de Pochettino.