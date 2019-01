Un VAR de quita y pon

Nos encontramos ante el paradigmático caso de un equipo que se pasea por Europa y por el mundo (porque eso es lo que lleva haciendo los últimos tres años el Real Madrid, pasearse por la Champions y por el Mundial de clubes) y luego, salvo algunos breves paréntesis, estrellándose en la Liga. Es decir, el Real Madrid es capaz de eliminar al Paris Saint Germain de Neymar y Mbappé, al superpoderoso Bayern, a la potentísima Juve y ganar por 3-1 en la final al mejor equipo del mundo según Pep Guardiola, o sea el Liverpool, para luego sufrir con el Huesca, el Rayo, el Valladolid o el Eibar. Y como eso es tan extraño, como es tan raro que un equipo domine de tal modo Europa que le dé para ganar cuatro Copas de Europa en cinco años y, al mismo tiempo, pase hambre y calamidades en Mendizorroza, tratando de buscarle una explicación lógica decimos que a los futbolistas del Madrid les aburre la Liga y prefieren centrarse en la Champions. Hala, ya está explicado. Resuelto el dilema. Que es, más o menos, lo mismo que afirmar, para tratar de explicar sus contínuos batacazos en Europa, que este año el Barça sí que va a por la Copa de Europa porque lo ha dicho Messi, como si el Barça (o el Real Madrid o cualquier equipo del mundo) no fueran siempre a por todo.

Yo creo que lo que explica que el Real Madrid vuelva a estar a 10 puntos del Barça en la Liga es que ni con Lopetegui antes ni ahora con Solari juega a nada el equipo... pero no sólo. Lo explica también que, por unos motivos u otros, que ya están suficientemente debatidos, el Madrid haya perdido 50 goles con el adiós de Cristiano... pero no sólo. Lo explica la abulia y falta de implicación de algunos futbolistas y su alarmante mal estado de forma... pero no sólo. Lo explica que, para sustituir a su máximo goleador histórico, el club haya fichado a Mariano... pero no sólo. La situación del Real Madrid en la Liga, la actual y la de la última década, se explica por todos esos motivos y, también, por la actuación arbitral... aunque no sólo por eso. Pongamos por caso la jornada de ayer; decía Piqué que antes porque no había VAR y ahora porque lo hay, el caso es quejarse, y tiene razón: el Real Madrid se queja porque, antes sin y ahora con, en los últimos diez años ha habido un equipo muy beneficiado, el Fútbol Club Barcelona, y otro muy perjudicado, el Real Madrid. Hace aproximadamente un año o un año y medio vinimos al Primer Palo con cifras, con datos, con hechos que constataban esto que estoy diciendo. Y si la jornada de ayer resulta ejemplar, por lo poco ejemplar, es porque sobre Vinicius se cometió un penalti de libro que el VAR no pidió rearbitrar y porque, después, al Getafe se le anuló injustamente un gol que el VAR pasó por alto; un gol, por cierto, muy similar al que Benzema le marcó al Español, que el árbitro anuló y que concedió posteriormente porque, ese día, al VAR le pilló de buenas.

En una escena de Todos los hombres del presidente, Garganta Profunda le dice a Bob Woodward, que interpreta Robert Redford, que para llegar al meollo de la cuestión debe seguirle la pista al dinero. Y para todo es igual: ¿Quién está detrás de esa actitud censora de determinado canal de televisión con respecto a las jugadas polémicas del Madrid? ¿Quién está detrás del VAR? Porque, del mismo modo que la televisión elige unas jugadas polémicas y no otras y distribuye unas imagenes y no otras, detrás del VAR también hay personas, ¿no? ¿Y si detrás de la distribución de unas imagenes y no de otras y detrás del VAR estuviera el mismo grupo empresarial? Sería la bomba, ¿verdad? Ayer periodistas del canal de televisión que distribuye unas imagenes sí y otras no y repite unas jugadas sí y otras no, lo que llevó al Real Madrid, a través de su presidente, a hacer público su rechazo total y absoluto a esa situación, y que pertenecen a la misma empresa que está detrás del VAR, mostraron su enfado porque los jugadores del Real Madrid no atendieron al periodista de dicho canal a pie de campo, nada más acabar el partido. Tienen, al parecer, obligación a ello. Como, supongo, tiene también obligación el canal en cuestión de repetir todas las imagenes polémicas y no sólo algunas o de ser objetivo en sus comentarios cuando definitivamente no es así. "¿Si lo pinchan no sangra?", se preguntaba Shylock en El mercader de Venecia; "¿No se ríe si le hacen cosquillas? ¿Si nos envenenáis no morimos? ¿Si nos hacéis daño, no nos vengaremos?"... Repito: ¿Si nos hacéis daño, no nos vengaremos?