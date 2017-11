Decía Confucio lo siguiente: "El verdadero caballero es el que solo practica lo que predica". Hoy traigo aquí el ejemplo de un hombre coherente, Joan Cardona, seleccionador de la Federación Catalana de Esquí de montaña. Cardona estuvo ayer en RAC 1 y allí dijo algo muy coherente: "Si nos creemos que somos una República, evidentemente al campeonato de España no debemos ir". Y es cierto, es exactamente así. Si el otro día Puigdemont declaró la República y esta fue festejada por cientos de miles de catalanes por las calles, y Joan Cardona, que interpreto que es independentista, se cree verdaderamente que Cataluña es una República Independiente, ¿qué hace la selección catalana participando en el campeonato de España, un país extranjero? Cardona, que añade que seguirán participando en campeonatos europeos y que los deportistas podrán participar en el campeonato español a título individual, termina diciendo que quien va a perder más es el esquí español, "ya que el noventa por ciento del potencial del esquí de montaña está en Cataluña". Cardona, en suma, es un hombre coherente con sus ideas.

¿Quiénes no son coherentes? Pues por ejemplo los diputados de Esquerra, que mantienen su asiento en el hemiciclo de un parlamento extranjero y, pese a que el otro día Puigdemont declaró la independencia, continúan cobrando del erario público español. ¿Quién es un caradura? Pues por ejemplo Pep Guardiola, que mientras estuvo en activo ocultó su independentismo para poder jugar con la selección de otro país, en esta caso España, y en cuanto colgó las botas se declaró secesionista y ahora va diciendo por ahí que aquí no hay democracia y que los Jordis y Junqueras son presos políticos. Rufián y el rufián no son coherentes, pero he de reconocer que Joan Cardona sí lo es: "Si nos creemos que somos una República, no podemos participar en el campeonato de España". Lo ha dicho un hombre, un hombre coherente.

Si, llegado el caso, Cardona y los deportistas que apoyan este boicot al campeonato de España de esquí de montaña pasaran del terreno de la declaración al de la acción, o sea si verdaderamente la federación catalana de esquí de montaña boicoteara el campeonato de España, la federación española del ramo debería ser, al menos, tan coherente como lo son las personas que apoyan esta decisión y actuar en consecuencia: la Federación Española debería inhabilitar a Cardona y al resto de deportistas, impedirles continuar ni un minuto más federados, retirarles por supuesto cualquier ayuda que puedan estar recibiendo y, naturalmente, mover los hilos a nivel europeo y mundial para que no puedan participar en ningún campeonato oficial, ya sea en Francia o en Australia. Y, por supuesto, se acabó eso de competir en unos Juegos Olímpicos.

¿Serán coherentes los responsables de la federación española? Joan Garrigós es el presidente de la federación española de deportes de montaña y escalada y, antes de acceder a ese cargo, ocupó la presidencia de la federación catalana desde 1979 hasta 1992. Desconozco absolutamente si el señor Garrigós, que tiene un historial profesional y deportivo de los que quitan el hipo, comparte la opinión o no de Cardona, pero si, como decía, Cardona cumpliera su amenaza y se ausentara por motivos políticos de un campeonato español deportivo, el presidente de la federación debería fulminarlo. Y si no lo hiciera, si el presidente de la federación española, bien por connivencia o bien por pura cobardía, no lo hiciera, debería ser en su caso el Consejo Superior de Deportes quien fulminara a unos y a otros y, si fuera necesario, clausurar la federación aplicándola el artículo 155.

Porque, siendo coherente el independentista Cardona y estando yo de acuerdo con él en que si Puigdemont declaró la República y él se lo cree no debe participar en el campeonato nacional de un país extranjero, hay algo en lo que se equivoca: España no saldría perdiendo, España saldría ganando; sin esos deportistas catalanes que se sienten de otro país es muy probable que la selección española de esquí de montaña quedara mucho más abajo en las clasificaciones pero, a cambio, sus integrantes no serían unos traidores, sentirían lo español y estarían sinceramente orgullosos de representar a su país. Es preferible perder una y mil veces pero estar representados por quienes compiten lealmente bajo la bandera de España. El verdadero caballero sólo practica lo que predica, decía Confucio. Ahí va otra, mucho más nuestra: "Siempre el traidor es el vencido y el leal es el que vence". El autor de esta frase es Pedro Calderón de la Barca, quien también escribió estos versos: "Aquí la necesidad no es infamia; y si es honrado, pobre y desnudo un soldado tiene mejor cualidad que el más galán y lucido; porque aquí a lo que sospecho no adorna el vestido el pecho que el pecho adorna el vestido".