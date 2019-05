Toni Kroos... bueno para el Madrid

Hay a quien parece que ha sentado francamente mal la ampliación por un año más de Toni Kroos, que tenía contrato hasta 2022 y ahora llegará hasta 2023. Y es que hubo quien dio por traspasado al alemán, quien le incluyó entre los futbolistas que no seguirían en el nuevo Real Madrid de Zinedine Zidane; habría sido tan sencillo como decir &lo siento, me equivoqué&, pero no, esa no es la línea a seguir, la línea a seguir es la de seguir haciéndole a otro el escrache, pongamos por caso... a Marcelo. Digo que habría sido tan sencillo como pedir perdón porque, aunque a los odiadores profesionales del periodismo, que los hay a cientos de miles, les parezca una excusa, sucede que, en ocasiones, las cosas cambian y cuando tú dices "blanco" acaba resultando al final "negro", pero eso de pedir perdón no se estila, no se lleva. Sergio Valentín, por ejemplo, lo hizo el otro día, pidió perdón por una información que finalmente no se cumplió, pero es la excepción que confirma la regla. Sergio es joven, ojalá no se tuerza.

Tampoco es que Kroos haya ayudado mucho a que su próxima estancia en el Madrid sea tranquila porque puso de vuelta y media, y delante de todo el mundo, a quien dijo que se quería ir, que no quería continuar en el equipo porque consideraba concluido su ciclo. Me imagino que eso le supondrá un coste personal añadido si la próxima temporada o la siguiente o la otra, porque estos tienen además una memoria de elefante, no le van demasiado bien las cosas. Pero imagino que a Toni Kroos eso le da igual, que está lo suficientemente por encima del bien y del mal como para permitirse el lujo de flotar por encima de las cabezas de aquellos que generan (generamos) opinión.

Yo sé perfectamente lo que piensan los enemigos del Real Madrid, que hay que deshacer la casa, que hay que echarlo todo abajo y empezar desde cero, que Florentino Pérez debe dimitir, el estadio Santiago Bernabéu cerrar, el equipo vestir de rojo y traer a Mbappé, Neymar, Messi, Harry Keane y Salah, lo sé. Y, desgraciadamente, hay mucha gente que quiere sinceramente al Real Madrid que compra ese mensaje; compran ese discurso como en su día compraron, por ejemplo, el de que se odiaba al Real Madrid por Mourinho o han comprado ya el de que todos los problemas del equipo pasan por Gareth Bale. Ahora, después de un año muy malo, el mensaje dominante es el de que nada vale y hay que cambiarlo todo. Y, dentro de esa revolución, había que cambiar por supuesto a Toni Kroos, que ya estaba fuera porque había comunicado al club que no quería seguir. Pues bien, no sólo no estaba fuera sino que está dentro y no sólo no comunicó que quería irse sino que habló con Zidane para decirle que quería seguir.

Hay que estar muy mal de la chaveta, pero muy mal de verdad, para pensar que la ampliación del contrato de Kroos por una temporada más forma parte de una operación de distracción de la derrota por 0-2 ante el Betis. Porque, además, es justo lo contrario: a quien creyera que había que hacer una limpieza profunda, y ya digo que hay mucha gente que compró esa idea, le habrá sentado a cuerno quemado que Kroos amplíe su contrato porque, eso sí es cierto, su temporada ha sido calamitosa. Yo creo que Kroos sigue por la sencilla razón de que en el Real Madrid habrán llegado a la conclusión de que, ahora mismo, en el mercado no hay un jugador mejor que él, y estoy de acuerdo con eso. Y, de existir un futbolista semejante, lo más fácil es que le pidan al club blanco 60 ó 70 millones de euros para empezar a hablar, como en el caso de Jovic. Porque lo que la gente parece haber olvidado es que Toni Kroos, que ha ganado una Liga, tres Copas de Europa, otras tres Supercopas o cuatro Mundiales con el Real Madrid, llegó hace cinco años procedente... del Bayern de Munich, no del Villatearrempujo F.C. Y, además, llegó por 30 millones de euros.

La verdad es que los periodistas somos unos cachondos, si se me permite la expresión coloquial. Si contamos que Kroos se va a ir pero se queda, en vez de pedir perdón por el error vamos y sacamos a la calle una encuesta. Una encuesta, ¿entre quién? ¿Dirigida por quién? ¿Quién vota en dicha encuesta? ¿Qué se pregunta? Lo digo, más que nada, porque el Partido Popular, por ejemplo, manejaba encuestas internas que le decían que iba a ganar las elecciones generales de abril... y parece que las ganó el PSOE. Ojo, sólo parece. Me alegro por la ampliación del contrato de Kroos porque, aunque ya lo hayamos olvidado, resulta que Kroos es muy bueno. Kroos es un futbolista muy bueno en una temporada que ha sido nefasta y en la que ha sobresalido un crío de 18 años. Y ahora hay que fichar, por supuesto que hay que fichar, y si puede ser a Mbappé, y si no a Neymar. Y a Hazard. Y hay que vender, claro que hay que vender. Hay que comprar y hay que vender... con cabeza. Y en el Madrid pensarán, y me parece que atinadamente además, que no van a comprar y a vender con la cabeza del que aseguró que Kroos se iba a ir, ¿verdad?...