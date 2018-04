Tebas, la final de Copa y el artículo 155

Para ayer estaba previsto que el autodenominado Comité de Defensa de la República del Barça llenara el Camp Nou de globitos amarillos para hincharlos todos en el minuto 17 y 14 segundos, que es el minuto exacto en el que la inmensa mayoría de seguidores culés piden la independencia de Cataluña. Es la enésima ocasión en que tal cosa sucede, ya sea en versión globito, en versión pañuelito o en versión banderita. Y el otro día, preguntado acerca de qué debería suceder si, llegado el caso, como parece que ocurrirá, la afición del Barça que acuda al Metropolitano a presenciar la final de Copa pitara el himno nacional, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, dijo que debería aplicarse el artículo 155. Esto provocó la inmediata reacción por parte de la directiva del Barça y supuso también el que uno de los autores intelectuales de ese bodrio semántico de "La Roja", Manu Carreño, director de El Larguero de la Ser, llamara "metepatas" a Tebas.

Mientras oía a Carreño llamar "metepatas" a Tebas por exigir que en la final de Copa no se pitara el himno nacional me iba preguntando en qué momento exacto habríamos llegado en España a la conclusión de que insultar a a nuestro Rey, quemar nuestra bandera o pitar nuestro himno no estaba tan mal mientras que a aquel que osaba exigir respeto para los símbolos nacionales se le llamaba facha, dictador o, como en el caso de Manu Carreño a Tebas, directamente "metepatas". Porque, con mayor o menor acierto, que yo creo que con todo el acierto del mundo, eso y no otra cosa es lo que estaba pidiendo el presidente de la Liga de Fútbol Profesional: respeto para el himno nacional, respeto para Su Majestad el Rey y respeto para la bandera de todos, Carreño, de todos. La Cadena Ser tiene tropecientos mil postes distribuidos por toda España, así que el mensaje del director de El larguero llegó a muchísimos oyentes... que ya ni siquiera reaccionaron, supongo. Porque nos han quitado hasta eso, nos han robado hasta el poder de reacción.

¿Metepatas por qué? ¿Metepatas por no dar por bueno que se pite el himno nacional delante del Rey? ¿Metepatas por exigir que se respeten los símbolos nacionales? ¿Son unos metepatas en Francia? ¿Es un metepatas Sarkozy? ¿Lo es Macron? ¿Son unos metepatas en Estados Unidos? ¿Alguien se imagina que ocurriría si en una final de Copa en Wembley se pitara el "Dios Salve a la Reina"? ¿Somos nosotros los inventores de la democracia? ¿Lo es la Cadena Ser?... Lo expuesto por Tebas fue inmediatamente respondido por el portavoz de la junta directiva azulgrana, Josep Vives, cuyo mensaje fue en dos direccciones: calificó de "inadmisible" lo dicho por Tebas y le aconsejó que se dedicara "a la gestión". ¿Inadmisible... por qué? ¿Es inadmisible que se pretenda aplicar la ley? ¿Le parece inadmisible a la junta directiva del Barça que el presidente de la Liga de Fútbol Profesional de España vele para que se adopten medidas si se pita de nuevo el himno nacional? ¿Gestión, dice usted, Vives? ¿El portavoz de la junta directiva del Barça que ha logrado que por primera vez en su historia se encuentre culpable al club por dos delitos fiscales en el fichaje de Neymar aconsejando a otros que se dediquen a gestionar? Dedíquense ustedes primero a no mentir, que de la gestión hablaremos en un curso más avanzado. Ustedes, de momento, a septiembre.

Por lo demás, ni Vives ni Mueres ni Agonizas ni ningún otro directivo del Barça ha aclarado el único fondo de la cuestión: ¿Están ustedes de acuerdo con aquellos socios suyos que pitan el himno nacional e insultan al Rey? Y si lo están, ¿por qué compiten en la Copa del Rey? ¿Saben ustedes de qué Reino es Rey Felipe VI? Lo es del Reino de España. Ustedes, señor Vives, como el resto de candidatos a la presidencia del Barça, firmaron un documento proindependencia denominado "Compromís de País". ¿De qué país era el compromís, señor Vives? Porque a lo mejor resulta que todo se reduce a que ustedes compiten en la Liga de un país al que no quieren pertenecer. Sabe lo que le digo, señor Vives: es imposible que un ciudadano español no les vea a ustedes como lo que realmente son, una plataforma proindependentista. Eso, a mi modesto modo de ver, no es ser un metepatas, no, es bastante peor: es ser un traidor. Y están ustedes hartando a todos esos socios y aficionados culés que se sienten catalanes, por supuesto, pero también españoles, y a los que ustedes han dejado colgados literalmente de la brocha. Decídanse. Elijan. Pero eso de estar al plato de la independencia y a las tajadas de Liga y Copa españolas es, además de profundamente cínico, realmente cobarde.