Tano, Isco y Sport: que la realidad no te estropee una falsa noticia

Indignado, un buen amigo madridista me envió el sábado por la noche vía whatsapp la "captura" de la "noticia" del diario Sport acerca de la gravísima lesión sufrida por Tano, defensa mallorquín del Osasuna: rotura de tibia y peroné. Yo, que estaba viendo el partido en directo, tuve inmediatamente claras dos cosas: que la lesión era muy importante, hasta el punto de que iba a acabar con la temporada de Tano, y que había sido absolutamente fortuita, uno de esos lances desgraciados del juego que se producen cada cierto tiempo. Por medio, además, andaba Isco, que no es precisamente el prototipo de futbolista agresivo sino más bien todo lo contrario. Isco, y nunca mejor dicho, pasaba por allí, y seguro que ahora mismo cambiaría con los ojos cerrados no haber pujado por ese balón a cambio de que Tano siguiera sano.

En resumidas cuentas: a todos nos congeló el corazón la lesión de Tano y las caras de los jugadores (por ejemplo la de Marcelo, desencajado) eran la expresión viva de que, más allá de los colores y de la lógica competencia por los tres puntos, los futbolistas que estaban sobre el terreno de juego empatizaban fácilmente con el defensa osasunista, o sea que eran capaces de ponerse en su lugar. Pues bien, la "captura" que de la "noticia" del diario Sport me envió mi amigo rezaba lo siguiente: "Escalofriante lesión de Tano tras una entrada de Isco. La grada empezó a cantar 'Isco, asesino' tras el choque con su jugador". Leyendo dicho titular, cualquiera que no hubiera visto el partido y acudiera al periódico digital del diario deportivo catalán buscando información podía sacar la errónea impresión de que Isco había ido a cazar a Tano: objetivo cumplido.´¿A que es asqueroso?...

Lo que hizo el diario Sport el sábado por la noche sí que es generar violencia y colocar en el punto de mira a un chaval de quien se podrá opinar lo que se quiera menos que es un futbolista violento. Me dio por pensar qué habría pasado si, en vez de Isco, hubiera estado por medio otro jugador del Real Madrid, y estoy pensando por ejemplo en Pepe; supongo que el defensa portugués tendría que marcharse definitivamente de España. A Tano le han operado con éxito en Pamplona y, como es menester, el Real Madrid se está volcando con el chaval. Emilio Butragueño y el propio Isco, que se dio cuenta al instante de la gravedad de la lesión, le han llamado para preguntar cómo está y Marcelo colgó rápidamente un mensaje de apoyo en Twitter. Pero el mal no descansa y, en lo que respecta al Sport, no cejará en su empeño de desinformar provocando y de zaherir mintiendo. No dejarán que la realidad les estropee una falsa noticia.