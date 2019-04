Simeone, como Setién, quiere entrenar al Barça

Deduzco que el primero que da por finiquitada la etapa del Cholo Simeone al frente del banquillo del Atlético de Madrid es el propio Cholo Simeone, de otro modo no se entiende que un entrenador que maneja un presupuesto de 400 millones de euros afirme que le hace sentir muy bien que el Barcelona advierta que son sus competidores más cercanos y se quede tan pancho. O sea, tienes la plantilla más cara de la historia del equipo colchonero, eres el segundo entrenador profesional de fútbol que más dinero gana en todo el mundo, tu club viene de hacer un esfuerzo económico tremendo para retener a Griezmann... ¡y tú dices que te hace sentir bien que el Barça, que además es tu rival de esta noche, interprete que tu equipo es su rival más directo! Ponle la alfombra roja, Cholo, pónsela.

Ni el peor entrenador de la historia del Real Madrid diría algo similar; es más, a Schuster le pusieron de patitas en la calle por sugerir que no podía ganar un partido en el Camp Nou. O, como decía, el Cholo se de a sí mismo por amortizado o, como le pasa a Quique Setién, que cada vez que habla se deshace en elogios hacia Messi, el argentino se está postulando para suceder a Ernesto Valverde, de lo contrario no se entiende. Porque es que, además, por si fuera poco todo lo anterior, resulta que las cuentas de Simeone son falsas. En Europa no hay debate porque, según creo, el Real Madrid se ha proclamado campeón de Europa los tres últimos años y ha ganado cuatro Champions en cinco, y dos de ellas por cierto al equipo de Simeone, así que deduzco que cuando el Cholo dice que está feliz de que el Barça sienta en los últimos años que su rival es el Atlético, se está refiriendo a la Liga.

Pues si el Cholo se está refiriendo a la Liga... centrémonos en la Liga: en la temporada 2014-2015, la Liga la ganó el Fútbol Club Barcelona, que sumó 94 puntos por los 92 del Real Madrid, que acabó segundo. En la temporada 2015-2016, la Liga la conquistó nuevamente el Barça, que aventajó en un punto (91-90) de nuevo al Real Madrid. El Real Madrid ganó la Liga del año siguiente, la de la temporada 2016-2017, de modo que fue más rival para el Barça, que quedó segundo, que el Atleti, que fue otra vez tercero. Y la temporada anterior el Barça fue primero y, esta vez sí, el Atlético de Madrid acabó segundo... ¡a 14 puntos del campeón! No parece que hace un año el Real Madrid compitiera demasiado, no, pero si Simeone cree que quedar a 14 puntos es competir, entonces estamos hablando de cosas distintas. Estos datos no sólo dejan con el traserete al aire a Simeone sino que, ya de paso, ponen en solfa a Guardiola, que dejó caer que el Real Madrid no competía por la Liga. El Cholo será un buen segundo entrenador de Pep, si es que éste regresa algún día al Barça.