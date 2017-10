Si es que el Real Madrid va por ahí provocando con ese escudo tan ajustado y ese autobús tan blanco y tan ceñidito... y luego pasa lo que pasa, que le pueden tirar piedras por la calle. Mucho mejor que se quede en su casita, escondido y a buen recaudo mientras el agresor organiza una cacerolada a las puertas del hotel. Los que dicen que el Real Madrid hace bien en cambiar sus hábitos para viajar a determinadas comunidades autónomas me recuerdan mucho a aquellos que justifican a un agresor sexual al afirmar que la mujer va provocando por llevar minifalda. ¿Qué debe hacer? ¿No llevarla? ¿Cambiar sus gustos personales para evitar que un delincuente la agreda? O, mejor aún, ¿debe quedarse en su casa, sin salir? ¿Qué mensaje estaríamos enviando en ese caso, que el agresor se sale con la suya?

Pues ese es precisamente el mensaje que llevamos lanzando desde hace 40 años, que es mucho mejor para todos que el agresor o el que se salta la ley a la torera se salgan con la suya "para evitar problemas". Puede que esta vez el Real Madrid no haya llevado su autobús blanco a Gerona por un tema logístico, porque el miércoles juega en Wembley contra el Tottenham, pero históricamente el Real Madrid varía su modus operandi "para evitar problemas" cuando viaja a determinadas ciudades. A Barcelona, por ejemplo, lo hace con su autobús blanco cuando va a jugar contra el Español pero se camufla cuando va a jugar contra el Barça. Y mi pregunta es ¿por qué?... Resulta que nos hemos acostumbrado a dar por hecho que son normales situaciones anormales. Por ejemplo: ¿Por qué España no puede jugar en el Camp Nou o en San Mamés? ¿Es para evitar problemas que la selección nacional no viaja a determinados sitios?

Si la federación o la Liga, que son esencialmente cobardes, no pueden garantizar la seguridad de un partido, una de dos: o el encuentro se suspende y se le dan los tres puntos al equipo visitante o se juega a puerta cerrada. Si en una final de Copa se insulta al Rey o se pita el himno nacional, se pita el final del partido y a otra cosa mariposa: ese año no hay campeón de Copa. Y si los mozos de escuadra, de cuya deslealtad hacia el Estado de derecho hay acreditatos mil ejemplos, aconsejan que hay que ir por la izquierda, en este caso el Real Madrid debe ir por la derecha. En algún momento hay que poner pie en pared porque la gravísima situación por la que atravesamos es precisamente fruto de la cesión indiscriminada. Yo pensaba que el Real Madrid iba a ser uno de los que lo hicieran... pero me equivoqué. Pido perdón por pedirle al mejor club deportivo de la historia lo mínimo exigible, que sea el mejor también en esto. Esta Liga la ganó el Elche. Y, además, por goleada.