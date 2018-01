Segurola y la Stasi

El periodismo antimadridista siempre ha sido muy cariñoso con el madridista. El otro día, por ejemplo, Santiago Segurola dijo en Onda Cero que "la Stasi" quería vender que en el Real Madrid no pasaba nada. Ellos son así, cuando se quedan sin argumentos recurren directamente al insulto personal. Dejando a un lado el hecho de que yo dude mucho que Segurola sepa qué fue y a qué se dedicó la Stasi, lo que algunos (no todos, somos minoría) decimos no es que en el Madrid no pase nada, claro que pasa; en el Madrid pasa que el equipo está jugando mal al fútbol y que, fruto de ese mal juego y del arreón arbitral inicial y decisivo que se le dio al Barça, el vigente campeón español, europeo y mundial y supercampeón nacional y continental se encuentra a 16 puntos del campeón de Copa. Eso es lo que pasa. Pero también pasa que este entrenador, a quien Segurola, por cierto, trituró antes de sentarse en el banquillo del equipo blanco, y estos jugadores, han ganado tres de las últimas cuatro Copas de Europa, dos de ellas de forma consecutiva, y han conseguido ocho títulos en menos de dos años. La Stasi no sé, Segurola tampoco, pero yo sí tengo memoria.

Algo parecido sucede con el fabulador Diego Torres, hijo putativo de Segurola. Torres está utilizando contra Zidane exactamente las mismas armas nauseabundas que en su día empleó contra Mourinho, esto es meter a la familia por medio, en concreto a uno de sus hijos. A Zizou le están intentando echar toda la basura posible a la cara por lo de Kepa, a quien no quiere como portero antes del 30 de junio, en una doble dirección profesional y personal: según estos maestros del periodismo deportivo moderno, que Zidane no quiera a Kepa es un pulso a Florentino Pérez; también he escuchado que el interés por Kepa era una forma de provocar a Zidane por parte de la directiva para que éste presentara su dimisión... ¿Por qué?... Pues porque Luca, el hijo del entrenador, es ahora mismo el tercer portero y la contratación de Kepa supondría relegarle de nuevo al Castilla. Mi pregunta es: ¿Se puede ser más miserable?... Se puede, claro que se puede, y lo veremos en los próximos días.

Así que el hombre que renunció a un año de millonario contrato como futbolista porque no se veía jugando al nivel que requería el Real Madrid, que más tarde descartó ofertas para entrenar en Francia porque él quería seguir en el Castilla o que se negó a hablar de su futuro profesional en el banquillo porque en ese momento "no tocaba", no quiere ahora mismo a Kepa porque eso afectaría a su hijo Luca; entonces, ¿por qué no quiere a Icardi? ¿Es acaso Cristiano hijo suyo? Lo más triste de todo es que el sector pipero y cuñadista del madridismo, el que ayudó a proyectar a Mourinho fuera de España dándole la espalda, reclama ahora la vuelta del entrenador portugués y reniega del técnico que les ha dado todo en menos tiempo. Mourinho no regresará a Madrid jamás, dudo incluso que lo haga por vacaciones; se fue de aquí dolido porque cuatro panolis se dedicaron a perseguir a su familia, a acosarla y a presionarla siguiendo precisamente los mismos métodos de la Stasi. ¿Dejará el madridismo que se haga lo mismo con Zinedine Zidane?... Yo sé la respuesta a esa pregunta, y es dolorosa, muy dolorosa.