Rubiales entierra el Villarato

Ahora sí que puede decirse que el Villarato está muerto y enterrado. Con la victoria de Luis Rubiales y el descabezamiento del "comando Sánchez Arminio", que será destituido por el nuevo presidente, concluye una de las etapas directivas más negras de la reciente historia del fútbol español, una era plagada de nepotismo y oscurantismo dignos de otros tiempos. Se han resistido casi hasta el final, Villar ha querido permanecer a través de Larrea, para quien ha "pedido" el voto a los árbitros quien ha sido su jefe hasta ahora, el ínclito Arminio, pero al final se ha impuesto la democracia y, aunque a empellones, acabarán abriéndose puertas y ventanas en la federación. Rubiales representa la modernidad, un soplo de aire fresco, la inevitable adecuación a los tiempos que corren, el imprescindible oxígeno; no en vano, y como ejercicio simbólico de lo que pretende que sea su presidencia, auditará hasta el último euro, cuestión ésta que a buen seguro le valdrá nuevos enemigos.

Porque aunque Rubiales ha ganado, si no está listo a la hora de sepultar hasta el más mínimo vestigio de Villarato... éste volverá como Terminator. Sé que el nuevo presidente de la federación es un amante del diálogo, un hombre nacido en democracia y que aboga siempre por tender puentes, pero con estos elementos no hay ni diálogo posible ni puentes edificables, y él lo sabe mejor que nadie. Como ya he dicho en otras ocasiones, en la Ciudad del Fútbol no puede quedar ni un boli, ni una goma, ni un sujetapapeles que recuerden al Villarato. Rubiales tiene dos años por delante para afianzarse y, aunque parece mucho tiempo, es poco en realidad. Del acierto de sus decisiones con respecto al futuro y del tino de sus movimientos mirando por el retrovisor dependerá su presidencia, que es objetivamente buena para el fútbol español.

Para Luis Rubiales no ha sido fácil, más bien al contrario. Han tratado de desacreditarlo manchando su reputación profesional... y personal. Desde la Liga de Fútbol Profesional, que prefería un presidente manejable, un guiñol, Javier Tebas le ha puesto un montón de obstáculos por el camino. Federación y clubes no se han llevado bien hasta ahora por culpa de Villar, que vivía en su mundo, pero si a partir de ahora no se desbloquean las relaciones habrá que responsabilizar exclusivamente a Tebas, que anoche mandaba un cariñoso saludo al recién elegido presidente diciéndole que no estaba capacitado para el cargo. Pero Luis Rubiales es un hombre del fútbol, y no como Tebas, un tipo sencillo y que ha olido a linimento desde que era un crío. Me fío de él y creo que lo hará bien, o sea que no lo hará como Villar. Pero si del Villarato pasamos al Rubialato, yo seré el primero en denunciarlo.