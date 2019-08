Real Madrid: la revolución de los mismos

Preguntado hace diecisiete años ya por si iba a hacer o no una revolución en el once titular que debía jugar contra el Celta de Vigo, Luis Aragonés contestó lo siguiente: "Para revolución, la de Fidel Castro en Cuba". Hoy, aunque en circunstancias muy distintas, le han preguntado a Zinedine Zidane por su propia revolución, por la revolución que él prometió (o al menos sugirió) que se iba a producir, y lo han hecho además en vísperas de arrancar otro campeonato liguero y, curiosamente, ante idéntico rival al que se enfrentaba con aquel Atleti prerevolucionario de los José Mari, Movilla, Albertini, Contra y compañía, el Celta de Vigo. Y Zizou, con bastante menos retranca que el técnico madrileño pero sin embargo con tres Copas de Europa más que él como entrenador, ha reiterado que esta es su plantilla, con la que empezarán a jugar este sábado.

Veo a Zinedine Zidane más tranquilo que un ocho pero, a falta de saber qué once saltará a Balaídos, creo que se puede anunciar sin temor a la equivocación que su primer equipo titular de la temporada 2019-2020 no diferirá demasiado de cualquiera de los que conquistó La Undécima, La Decimosegunda y La Decimotercera. Con la lesión de Hazard, que estará un mes fuera de los terrenos de juego, el equipo blanco jugará con Courtois en la portería, los mismos en la defensa, los mismos en el centro del campo y los mismos en la delantera. La revolución se ha quedado en el intento de amago del inicio de requiebro ante la perspectiva de cambiar algo pero, como diría José Mota, no será hoy, será como mucho mañana. Para saber si la aparente tranquilidad de Zidane es fruto del conocimiento de algún detalle que se nos escapa al resto de los seres humanos o producto de la estupidez más supina o del pasotismo más suicida sólo deberemos esperar unas pocas horas.

La revolución prometida durante meses y, a quince días de que cierre el mercado de verano, frustrada, no puede consistir en modo alguno en fichar a un defensa central con mucho futuro, un sustituto para Marcelo con proyección y un goleador que tiene empuje. Una revolución fue la que comandó Florentino Pérez en 2009 cuando, de una tacada, se trajo a Benzema, que aún sigue en el equipo y que, diez años después, volverá a ser la referencia en ataque, Cristiano y Kaká, que luego salió rana. Mendy, Militao, Jovic, los cedidos Rodrygo y Kubo, Brahim y el entrañable Vini no es una revolución sino, como mucho, un parche y, como poco, un peligrosísimo tiro al aire, y la experiencia nos dice que en el Madrid los experimentos tienen que hacerse con gaesosa.

Otra de las virtudes que, en la actual situación, tendría para el Madrid el fichaje de Neymar es que trayéndolo aquí no jugaría allí, o sea que no jugaría en el Camp Nou. Porque si lo que se me está diciendo es que el Barcelona va a reunir a Messi, Suárez, Dembélé, Griezmann y Neymar y que, para contrarrestarlos, el Real Madrid opondrá a Benzema, Hazard cuando se recupere, Jovic, Bale si se queda y el entrañable Vini, lo que yo digo es que para esa situación de aparente desequilibrio deportivo el mejor entrenador para el Real no era Zidane sino José Mourinho. Este es un Real Madrid tan retro que acabo de oírle decir al entrenador francés... ¡que cuenta con James Rodríguez! El fútbol es tan caprichoso que igual suena la flauta y, tal y como asegura Zidane, nos encontramos con un equipo competitivo. Pero o suena el concierto en Re Mayor 314 de Wolfang Amadeus Mozart o me temo que lo pasaremos mal... otra vez.