Prandelli sénior fuori, Prandelli júnior "adentri"

Veamos: Cesare Prandelli ya sabía cuando llegó que el dueño del Valencia vivía a miles de kilómetros de España y no tenía ni puñetera idea de fútbol. También sabía que, en su lugar, había en la presidencia una singapurense con menos idea aún que el propietario. Cuando llegó, Prandelli ya sabía quién estaba al frente de la dirección deportiva del club y por qué se estaba consitiendo la fuga de cerebros al Fútbol Club Barcelona. También tenía conocimiento el entrenador italiano de la crítica situación clasificatoria del equipo y de lo mal que estaba jugando. Y ahora, hagámonos la siguiente pregunta: ¿Ha mejorado en algo el fútbol del Valencia a lo largo de estos últimos tres meses?... Yo diría que no. Es más, me atrevería a decir que el juego del Valencia ha empeorado.

Más allá de una rueda de prensa cargada de mucho dramatismo, la del famoso "¡fuori!" que tanto gustó al periodismo español, Prandelli no ha aportado "niente" al Valencia, club por el que firmó por dos años y en el que ha permanecido tres meses y un par de días. Nada más llegar a España, provisto de una fama de entrenador experimentado y al que gustaba que sus equipos jugaran bien al fútbol, expliqué en El Chiringuito que Prandelli sería todo eso que afirmaban desde Valencia... pero que su historial decía lo contrario: desde 1990, hace de eso más de un cuarto de siglo, el ya ex entrenador valencianista sólo ha sido capaz de ganar dos Albo Panchina d'oro, algo así como el premio honorífico al mejor entrenador del año de la serie A. ¿Títulos?... Ni uno. En menos de un año, y sin tanta parafernalia, Zidane ha ganado Champions, Supercopa europea y Mundial. La suerte.

Prandelli, que en un breve espacio de tiempo ha demostrado sin embargo un desconocimiento total del fútbol español, ha tenido sólo dos movimientos tácticos inteligentes, los dos se han producido fuera de los terrenos de juego y han sido para responsabilizar a otros de la mala situación del equipo. Con el "¡fuori!" puso a los jugadores a los pies de los caballos y con su sorprendente dimisión de ayer ha señalado a García Pitarch, Lay Hoon Chan y Peter Lim. Y, por lo que estoy leyendo y escuchando, el truco ha colado. Por cierto: Cesare Prandelli se va fuori pero Nicolo, su hijo, se queda "adentri". Menos paro en la familia. De este asunto de Prandelli junior no se ha dicho absolutamente nada; en el fondo ha tenido suerte Cesare de haber dirigido al Valencia y no al Real Madrid porque aquí, y por mucho menos que eso, se acosó en su día a Mourinho, se persiguió luego a Ancelotti y ahora se está esperando a Zidane. A que pierda Zidane, quiero decir.