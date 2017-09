Por qué no me representa Piqué

Curioso: que Dani Rovira confiese en Onda Cero que siente vergüenza de ser español supone para el comediante andaluz el aval para continuar presentando hasta el infinito la ceremonia de entrega de los premios del cine... ¡español!, hasta tal punto de cinismo y falta de dignidad hemos llegado. Del mismo modo, que Gerard Piqué critique a través de Twitter la actuación de la Guardia Civil por desalojar a cerca de doscientas personas que se encontraban atrincheradas en la empresa Unipost de Tarrasa con el único objetivo de impedir que se llevara a cabo la orden del juez de Instrucción número 3 de la misma localidad, Sergi Casares Zayas, al objeto de intervenir la totalidad de los sobres y la apertura de uno de ellos para así esclarecer si los propietarios de dicha empresa estaban cometiendo un delito de malversación, supone para el defensa central del Barça el pasaporte para el Mundial de Rusia. Serán Piqué y veintitrés más.

El tuit de Piqué dirigido directamente al perfil oficial de la Guardia Civil ("A estos no los vais a visitar no") venía a colación de unas palabras dichas por un tertuliano en un programa de Intereconomía, en concreto "Que Corea del Norte dispare a Barcelona, que ganamos todos", un comentario desafortunado y sin gracia pronunciado por un verdadero irresponsable. Además de una supina ignorancia ortográfica, el comentario tuitero de Piqué demuestra (una vez más) un profundo desconocimiento de las cosas porque atribuye a la Guardia Civil la potestad de intervenir o acallar a quien le plazca y de ir y venir a su antojo, cuando no es así. Si la Guardia Civil intervino ayer y lo está haciendo hoy es porque existe un mandato judicial previo, y si la Justicia interviene es por la sencilla razón de que, como en el 23-F, en España se está produciendo un golpe de Estado.

Por cosas como estas a mí Piqué no me representa. Y por ver a los Piqués de turno (Xavi, Guardiola...) vistiendo por interés la camiseta de mi selección nacional es por lo que me cuesta Dios y ayuda establecer un vínculo emocional con La Roja, La Rojita, La Encarnadita y la Color Melocotón. Porque varias generaciones enteras de directivos, jugadores y seleccionadores han mirado hacia otro lado, han consentido y han adoctrinado al personal grabándoles en la cabeza la idea de que la selección, o sea el "fulbol", está por encima de la nación, es por lo que hemos llegado a esta situación. Pero el problema para Rovira son los toros y para Piqué es la Guardia Civil. Tranquilos porque dentro de poco no habrá España que defender ni en un Mundial ni en una Eurocopa. Y quizás sea este de la voladura nacional el único método seguro de obligar a Villar a que abandone la federación.