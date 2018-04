Pobre federación si gana Larrea

El otro día, debido al anuncio de Torres de que dejaba el Atlético de Madrid al final de temporada, pasó desapercibida la noticia de la decisión de fijar las elecciones a la presidencia de la federación española de fútbol para el próximo 17 de mayo. Aunque puede que el verbo "fijar", o sea "asegurar", "adherir", "clavar" o "sujetar", no esté del todo bien aplicado al caso que nos ocupa puesto que no hay nada más suelto, disperso, desparramado o esparcido que todo lo que tenga que ver con la federación española de fútbol. Sí nos dio tiempo a comentar que la decisión de establecer las elecciones para el próximo 17 de mayo se produjo tras una ajustadísima votación, y que el presidente de AFE, David Aganzo, mostró su desacuerdo puesto que la nueva fecha producía un evidente trastorno entre aquellos asambleístas que, debido a los partidos que se disputan por esos días, volverán a no poder ejercer su derecho, el de votar en unas elecciones libres, un derecho que, por cierto, anda al parecer recogido en nuestra Constitución pero que es aún ajeno, y en pleno siglo XXI, al día a día de nuestra federación: esa es otra de las cosas que hay que cambiar.

Que no se me enfade Luis Rubiales por esto que voy a decir pero si yo apuesto por él no es por otra cosa que porque Rubiales supone, según mi leal saber y entender, un soplo de aire fresco en una federación viejuna, triste, lóbrega y carcomida. Con esto quiero decir que si Rubiales no se presentara y lo hiciera, por poner un ejemplo descabellado, el presentador y actor teatral Carlos Sobera, yo apostaría por Sobera. Si Rubiales gana y, en mi opinión, lo hace mal, lo diré aquí, y él lo sabe. Y también lo diré si lo hace bien. Pero, según yo lo veo, es complicado hacerlo peor que Larrea. Y, a pesar de que él no ha sido presidente, digo que va a ser difícil hacerlo peor que Larrea porque contra lo que sí voy a luchar es contra la idea de que Larrea no es Villar. Larrea es Villar. Y Padrón. Y Gorka Villar. Del mismo modo que Jorge Pérez, que gracias a Dios acabó entrando en razón y desistió de su idea de presentarse a las elecciones, era Villar. Y era Padrón. Y era Larrea. Todos son lo mismo. Ellos conforman el núcleo duro del Villarato, y lo que se juzgará próximamente por parte de la asamblea de la federación no es la gestión de Rubiales al frente de la AFE sino la de Villar, Padrón, el hijo de Villar y Larrea al frente de la federación durante estos últimos 30 años, que se dice pronto. Y ésa será otra de las cosas que habrá que solucionar, y que estoy seguro de que Rubiales lo hará más pronto que tarde: el tiempo máximo que un presidente pueda estar al frente de la federación.

Juan Luis Larrea concedía a comienzos de semana una entrevista a los compañeros de Europa Press cuyo titular era el siguiente: "Si Rubiales llegara a ganar las elecciones, pobre federación". Tengo que reconocer que estos tipos están hechos de otra pasta. Larrea ha sido durante 6 lustros el tesorero de un hombre que entró detenido por la guardia civil a la federación y salió de la misma acusado por el juez de cinco presuntos delitos: corrupción entre particulares, apropiación indebida, administración desleal, falsedad documental y alzamiento de bienes. Larrea estuvo siempre allí pero dice que no se enteró de nada; si se enteró, no puede ser candidato; si no se enteró, no puede ser candidato. Pero repito: el tesorero del presidente que entró a la Ciudad del Fútbol escoltado y que luego ingresó en prisión declaraba en una entrevista que teme por la federación en caso de victoria de Rubiales. ¿Es o no es top Larrea?

Este es el nivel, Maribel. El nivel de Juan Gaspart, que dice lo siguiente: "¿Larrea o Rubiales?... Apoyaré al que no apoye Tebas"... Tebas apoya a Larrea, que fue Villar y que ahora es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, luego el voto de Gaspart irá a Rubiales... ¿ y por qué? ¿Cuál de los puntos del programa de Rubiales ha convencido a Gaspart? ¿En qué momento convenció Rubiales al ex presidente del Barça? ¿Qué idea le sedujo?... Ninguna. A Gaspart le importan un bledo Rubiales, sus ideas y su programa; Gaspart apoyará al que no apoye Tebas. Y esta es otra: ¿Por qué apoya Tebas a Larrea? ¿Quería Tebas para la Liga una renovación que ahora no quiere para la federación? Y, siendo el archienemigo de Villar, ¿cómo es posible que Tebas apoye a quien ha sido su tesorero durante 30 años? La respuesta a esas preguntas es que Tebas quiere el control y, de los dos candidatos, el que se ha prestado a ser su Monchito ha sido Larrea. Por eso yo estoy con Rubiales. Y, si él no se presentara y lo hiciera Carlos Sobera, estaría con Carlos Sobera. Porque no puede quedar en la federación ni un boli, ni un pisapapeles, ni un calendario del Villarato. Por eso. Pobre federación si siguen al frente los mismos que llegaron en 1988. Pobre federación si ganara Larrea, o sea Villar, o sea Padrón, o sea el hijo de Villar, o sea Tebas. ¿Me explico?