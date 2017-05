Pepe: primero le matan y luego quieren homenajearle

Curioso. Aquellos que pretendían sacar a Pepe de España por la noche en un helicóptero del ejército y hasta arriba de somníferos son los mismos que ahora se llevan las manos a la cabeza porque el defensa portugués no haya podido despedirse del Bernabéu en condiciones y critican que el Real Madrid del desalmado Zinedine Zidane, a quien se le acaba de ocurrir la majadería de centrarse en la Liga y en la Champions y no en los homenajes individuales, no haya pensado en dicho evento, trascendental sin lugar a dudas para la historia del centenario club. Hace mes y medio que Pepe, cuyo concurso le habría venido fenomenal a Zizou en este tramo final del campeonato, tuvo la mala suerte de fracturarse dos costillas, y ya entonces se dijo que sería muy difícil que volviera a jugar con el Real en lo que quedaba de temporada.

Desde entonces, el bueno de Pepe ha amagado con volver... pero siempre ha retrocedido en su recuperación. Si el otro día Zidane no contó con él fue por la sencilla razón de que no se encontraba en condiciones, no tenía el alta médica y, por lo tanto, tampoco podía tener el alta competitiva. Pero, jugándose un doblete que el Real Madrid Club de Fútbol no consigue desde hace más de medio siglo, está claro que todo eso queda oscurecido sin duda ante el sentido homenaje a Pepe que aquellos que le llevan matando deportivamente hablando desde que llegó a nuestro país consideran urgente tributarle ahora al jugador, precisamente cuando está a punto de marcharse para siempre.

Pepe es un defensa central descomunal. Como 5 puro a mí me parece incluso mejor que Ramos, que aporta sin embargo otras cosas, Nacho o el propio Varane. Lo hará fenomenal en el Inter, al que dicen que se va, y creo que es un error del Real Madrid no renovarle por los dos años más que pedía. Estoy convencido de que está en condiciones de seguir rindiendo al mejor nivel porque, además, Pepe se "curó" de aquel problema mental que tenía y que le llevaba a perder los estribos de vez en cuando. Ojalá no le suceda al Madrid con Pepe lo mismo que al Barça con Alves, ojalá no tenga que arrepentirse de su marcha. El único lunar de Pepe a lo largo de estos últimos 10 años consistió en traicionar a Mourinho, que había sido su único valedor cuando pintaban bastos, aunque, deportivamente hablando, su aportación ha sido extraordinaria. Pero ni el Madrid está ahora mismo para homenajes ni me parece a mí que Zidane deba confeccionar la lista de convocados para Vigo y Málaga (porque a Cardiff irán todos) pensando en los homenajes.