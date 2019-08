Paul Pogba: tic, tac, tic, tac, tic, tac...

Es la una de la tarde cuando empiezo a escribir este artículo, de modo que al Real Madrid le quedan menos de cinco horas para cerrar el fichaje del único futbolista que Zinedine Zidane ha pedido sí o sí, Paul Pogba. Eden Hazard le gusta, y mucho, y no reniega de Militao, Mendy o Jovic, pero a su compatriota Pogba lo considera fundamental para desarrollar su nuevo equipo. "Este año queremos competir", dijo Zidane tras el último amistoso de pretemporada que acabó con victoria por 1-0 ante el líder de la Liga austriaca. Ojo, Zizou no dijo este año queremos ganarlo todo, que eso se da por supuesto, ni tampoco dijo que querían maravillar con su fútbol; el entrenador francés dijo que el Real Madrid de la temporada 2019-2020 pretende competir, o sea, y traducido al román paladino, que él se ha propuesto que su equipo llegue vivo a todas las competiciones (y de modo muy especial a la Liga, de la que se vienen descolgando demasiado pronto en los últimos años) hasta el final.

Para eso, para competir hasta el último día de todas las competiciones en juego, Zidane piensa desde el primer día que Pogba aporta al centro del campo del Real Madrid, que quizás sea demasiado tikitaka, un plus que ahora mismo no tiene y que, en teoría, le va a asegurar los tres puntos en muchos campos. Así que, como decía, el Real Madrid tiene cinco horas (ya algunos minutos menos) para darle a Zidane lo único que realmente ha exigido. Después, el United podrá seguir vendiendo pero no comprando y, si no lo hace en este breve lapso de tiempo y, después, el Real Madrid no acepta pagar una cantidad indecente de dinero por Pogba, el proyecto de Zidane nacerá sin la guinda exigida por el técnico galo. Demasiado deprisa... otra vez. Otra vez a contrarreloj. Nuevamente en el último minuto. Difícil.

Sobre Neymar debo decir que me parece un pelín retorcido concluir que Bartomeu está implicando a la fuerza al Real Madrid en un interés que realmente no existe por parte del equipo blanco por Neymar para que su fichaje por el Barcelona sea más apetecible: ninguno de los directivos culés me parece tan listo. Mi compañero Jose Álvarez, de La Sexta, que habitualmente está muy bien informado, dijo ayer vía Twitter que, de repente, la opción de Neymar había cobrado un nuevo impulso y que el temor culé estaba fundado. Me parece que hay muchos madridistas que no quieren creerse que Florentino Pérez vaya a fichar a Neymar y, si al final viene Pogba, puede que así sea; pero si Pogba no llega, que a nadie le quepa la menor duda de que el Real irá con todo a por el brasileño porque, a 8 de agosto, y salvo el fichajazo de Hazard, el Madrid está aún pendiente de dar un golpe de efecto definitivo.

Todo el mundo se olvida del vendedor, o sea del PSG, cuando resulta que su papel es protagonista en este asunto y además sus directivos no andan precisamente faltos ni de dinero ni de orgullo; por mucho que Neymar quiera salir, que quiere, el jeque, como le sucede a media Europa, no quiere ver ni en pintura al Barcelona, con el que no mantiene buenas relaciones; en París, capital de Qatar, no verían con malos ojos que el futbolista recalara en el Real Madrid. De acabar haciéndose la operación, que sigue siendo muy compleja y en la que habría que meter dinero y jugadores, a lo mejor Keylor o incluso Modric, ésta sería la primera vez que al equipo blanco le resultaría práctico ir por ahí como un caballero sin espada y no como el pirata Barba Azulgrana. Para Pogba quedan pocas horas, para Neymar cerca de un mes. Uno de los dos, los dos o... ninguno de ellos. Si no vienen ni Pogba ni Neymar a mí me quedará la amarga sensación, que ojalá que luego no se confirme, de que a este nuevo proyecto competidor de Zizou le faltan cosas, muchas cosas. Y lo peor no es la sensación que me quede a mí, lo peor será la sensación que tenga el entrenador.