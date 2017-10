No mienta más, Bartomeu

¿Por qué miente usted, señor Bartomeu? ¿Por qué miente? ¿Le ha pillado el gustillo? ¿No tuvo suficiente con el caso Neymar, que ahora ha cogido usted carrerilla? Usted miente, José María Bartomeu. Y, desde su privilegiada posición como presidente de uno de los clubes de fútbol más prestigiosos de España y con mayor eco internacional, ofrece una retorcida visión de lo que es nuestro país. En España, Bartomeu, hay división de poderes, no sé si le suena a usted lo que es eso. Y es rotundamente falso, además de dañino y letal para la imagen de mi país, que ya no sé si es o no es el suyo, que usted diga que los famosos Jordis están en prisión por sus ideas. Miente usted, Bartomeu. Y, lo que es aún peor, miente usted a sabiendas de que está mintiendo.

La juez Lamela envía a estos dos individuos a prisión por alentar concentraciones violentas y promover el asedio a miembros de la Guardia Civil: ¿Ha visto usted las imagenes, Bartomeu? ¿Ha visto cómo un cafre le arrojaba una silla a la cabeza a un Guardia Civil? ¿Ha visto usted como otro energúmeno le pegaba una patada a otro? Pruebe usted, Bartomeu, a pegarle una patada en la cabeza a un agente del FBI. Hágalo usted en su próxima visita a los Estados Unidos. ¿Sabe lo que le digo, Bartomeu?, que si hace usted algo parecido a eso no vuelve a ver la luz del día porque el juez le envía a prisión 30 años. La jueza no envía a los Jordis a la cárcel por lo que piensen, de lo contrario usted mismo probablemente estaría en prisión. O lo estaría quizás Piqué. La jueza envía a la cárcel a los Jordis por impedir la aplicación de la ley, por reiteración delictiva y por alto riesgo de fuga, además de alta probabilidad de destrucción de pruebas. No mienta usted más, Bartomeu. Porque, además, si usted cree sinceramente que los Jordis están en la cárcel por sus ideas, ¿a santo de qué impedir que Omnium y la ANC introdujeran sendas pancartas exigiendo su liberación? No ofrezca usted, desde su posición de privilegio, una imagen distorsionada de lo que es la España del siglo XXI. ¿Sabe usted con quién estarían los Jordis en la cárcel por sus ideas?... Con Francisco Franco, a quien el Barça, como dice Javier Nart, no condecoró una vez... porque lo hizo dos.

También miente usted cuando asegura que si no se guardó un minuto de silencio por las víctimas de los incendios de Galicia y Asturias fue porque resulta complicado ponerse de acuerdo con la UEFA. ¿Cuándo necesitó usted ponerse de acuerdo con la UEFA para que en el Camp Nou se introdujeran cientos de esteladas, que se repartían a la puerta del Camp Nou?... Usted no quiso que se guardara un minuto de silencio o bien porque no le dio la gana o bien porque es usted un inútil. Con menos tiempo para negociar con la UEFA, se guardó un minuto de silencio en el estadio Santiago Bernabéu con motivo del Real Madrid-Tottenham, se guardó otro minuto de silencio en el Benfica-United y otro en el Leipzig-Oporto. Leipzig, Bartomeu. Alemania. En Sajonia se guardó un minuto de silencio por las víctimas de los incendios y ustedes no fueron capaces. Y se guardó otro minuto de silencio más en el Juventus-Sporting de Portugal.

Minutos de silencio en Madrid, Lisboa, Leipzig o Turín... pero no en Barcelona, no en el Camp Nou. Debe ser que estaba usted muy ocupado con la redacción de la pancarta por... ¿cómo era?... ¡Ah, sí!... "Por el diálogo, el respeto y el deporte" ¿Quiere usted dialogar conmigo? ¿Por qué no pone sus empresas a mi nombre y el rico paso a ser yo? ¿No será porque sus empresas no son mías sino suyas? ¿Diálogo sobre qué, Bartomeu? ¿Y con quién? ¿Con los golpistas?... "Diálogo y respeto"... Respete usted, Bartomeu. Respete usted la inteligencia de personas mayores de edad. No falte usted al respeto a 47 millones de españoles diciendo que aquí hay presos políticos. "Diálogo, respeto y deporte"... Eso es, Bartomeu, eso es: D-e-p-o-r-t-e. El deporte que se ha cargado usted convirtiendo el Camp Nou en un trampolín independentista. El deporte, o más bien la ausencia del mismo, que ha llevado a la coordinadora de peñas del Barça en León a suspender sus actividades hasta nuevo aviso. Avise usted, por cierto, Bartomeu, para que, cuando un día de estos vaya a decir una verdad, no nos pille por sorpresa y nos dé un soponcio.