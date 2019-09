Neymar, el increíble crack menguante

De ser cierto lo que hoy relata Le Parisien, o sea que Al-Khelaifi les comunicó a los capitantes del París Saint-Germain que Neymar sólo saldría por 300 millones de euros, la verdad es que nos hemos tirado dos meses largos hablando, opinando y especulando de la más absoluta de las nadas. De ser verdad que el PSG pedía 300 millones de euros por un futbolista que hace dos años costó 222 y que se ha devaluado clarísimamente en el mercado, lo que habría que haber dicho desde el primer día es que el equipo francés no quería vender, y no era esa precisamente la sensación que transmitían. Hasta hace dos días Leonardo, que es el director deportivo, estaba dejando entrever que la operación se encontraba más cerca que lejos de cerrarse, y eso ante el ofrecimiento del Barcelona, que incluía jugadores (bien es cierto que a su pesar, como los casos de Rakitic o Dembélé) y un dinero que en ninguno de los casos se aproximaba siquiera a esos 300 millones teóricamente exigidos. Pero yo puedo opinar que Neymar no vale 300 millones, ni siquiera los 222 en los que el Barcelona le tasó y que el PSG abonó en su día, y el propietario de los derechos federativos del jugador puede pensar todo lo contrario. O puede no pensarlo pero sí ejecutarlo por la sencilla razón de que uno vale lo que pagan por él: hace dos años Neymar valió 222 millones porque alguien los pagó, ahora no vale esos 300 exigidos porque nadie los ha pagado. Es la ley de la oferta y la demanda.

Digámoslo de una vez: el error de Neymar fue irse del Barcelona al PSG. Desde el punto de vista de un madridista confeso como yo, el pecado original de Neymar fue elegir al Barcelona antes que al Real Madrid pero, una vez establecido en la Liga española, el error de quienes asesoran o desasesoran al chico fue pensar que en París crecería en vez de menguar. Y eso es lo que ha hecho Neymar desde hace dos años, empequeñecer junto a la Torre Eiffel. Hay una fantástica película de ciencia ficción de los años 50 que se llama El increíble hombre menguante, de Richard Matheson, que narra la extraña historia de Scott Garey, quien, mientras pasa un día en barco con su mujer, se ve de repente atrapado por una extraña niebla radiactiva que le mengua hasta convertirle en microscópico. Para Scott una araña acaba convirtiéndose en un diplodocus con el que tiene que enfrentarse empleando un alfiler como arma mortal. La nube radiactiva de Neymar se llamó PSG, le atrapó y ahora no quiere soltarle. Por encima del cadáver del jeque se irá el jugador brasileño del equipo francés. Para él no es una cuestión de fútbol ni de dinero, es una cuestión de orgullo.

Otra cosa es el ridículo institucional televisado en tiempo real que, a mi modo de ver, ha protagonizado el Barcelona. Este vodevil, este sainete, este teatrillo parece que sólo ha levantado el telón para tratar de convencer a Messi, que era el que quería a Neymar muy por encima de Valverde, de que se ha hecho lo posible y lo imposible por fichar al jugador. Como decía, Rakitic, Dembélé, Semedo y ese largo etcétera de jugadores que el club catalán utilizó en esta auténtica charada eran sólo carne de cañón, efectos colaterales. Utilizándolos sin su consentimiento, hablando en su nombre, Bartomeu ha quedado mal con ellos y no ha podido conseguir convencer al PSG y, por lo tanto, no ha logrado traer a Neymar. Ahora el periobarcelonismo dice que el año que viene, que en 2020, pero el fútbol va a una velocidad de vértigo y nadie sabe qué habrá pasado de aquí a junio del año que viene y qué tipo de futbolista será para entonces Neymar. Puede que, dentro de diez meses, esté luchando con una araña para sobrevivir y no con Mbappé, Cristiano o Messi, que parece que era para lo que estaba destinado en principio. Siempre que he hablado con el Real Madrid me han dicho dos cosas: el club blanco no estaba detrás de Neymar y el jugador se iba a quedar en Francia porque la operación era inasumible desde el punto de vista económico. Yo mismo llegué a confundir mis deseos, que no niego que eran los de ver a Neymar de blanco, con la realidad de un mercado que ha cambiado y al que, con razón o sin ella, no piensa arrojarse como un loco Florentino Pérez. Neymar se queda porque no vale lo que su propietario pide por él, y es una pena porque, por mucho que pretenda reivindicarse en una Liga de chicle como la francesa, no veo cómo pueda el fenomenal delantero carioca remontar el vuelo para no acabar envuelto por la niebla radiactiva del PSG y convertido en el increíble crack menguante.