Morata debería pensar seriamente en hacer 'un James'

Como dije hace dos semanas, cuando se filtró el interés de Morata por salir del Atlético de Madrid, lo que hizo Alvarito, su entorno o ambos, el entorno y Alvarito, es de manual. Anoche, en El Primer Palo, Javi Torres decía que la información de que el delantero no estaba contento con Simeone y quería irse venía del círculo cercano del futbolista y, al mismo tiempo que dicho círculo filtraba que se quería marchar, a otros les contaba que todo era mentira. La irregular carrera deportiva de Morata tiene varios responsables: el primero, el propio jugador, que se deja malaconsejar y que elige mal sus papeles: a mí Ralph Fiennes siempre me pareció el nuevo Laurence Olivier pero desde La lista de Schindler no ha vuelto a acertar con un papel; el segundo culpable, el entorno del chico, que no parece profesional sino más bien de índole familiar y que piensa en serio que Álvaro es el nuevo Marco van Basten, cuando es indiscutiblemente un futbolista de élite, que va a ser millonario gracias a pegarle patadas a una pelota, pero que de ningún modo es un superclase; y en tercer lugar, los moratistas, esa peligrosa (para el futbolista) especie que lleva vendiendo diez años que Morata era Benzema cuando decididamente no lo es. Muchos de esos moratistas ya han abandonado el barco y han saltado del Costa Concordia como hizo el capitán Schettino, o sea que están en extinción.

Sigamos con el manual: si el entorno de un futbolista filtra que ese jugador se quiere ir y, al mismo tiempo, desmiente su propia información, ¿cuál de las dos es la buena? Pues indiscutiblemente la primera, que se quiere ir. Si un futbolista está feliz en un equipo, juega y está bien allí, ¿para qué filtrar que no está feliz porque no juega y no está bien allí? Como ya dije hace quince días en Fútbol EsRadio, el entorno de Morata (y vuelvo a citar de nuevo la información de Javi Torres, que saben con quién habló y que todos podemos intuir) filtró que éste se quería ir por algo tan simple como que, efectivamente, se quería ir. Y Morata se quería ir, y perdón de nuevo por la autocita, porque como dije hace dos semanas no era feliz en el Atleti, había visto cómo Costa, que es un futbolista en clara retirada, le había pasado por la izquierda y, en el partido clave de la temporada ante el Leipzig, Simeone le había dejado en el banquillo. En ese momento procesal desconocíamos otro factor, el factor Suárez. Porque, según relataban ayer mismo en Marca, en cuanto el Cholo supo que Luis Suárez peligraba en el Barcelona ni se lo pensó dos veces y eligió a un delantero top, aunque de 33 años y con una rodilla que ofrece muchas dudas, en vez de inclinarse por Morata, que es más joven y está sano. Esa fue la definitiva.

Por eso Morata va a jugar este año cedido en la Juve de Pirlo, porque el entorno filtró hace dos semanas que se quería ír y al mismo tiempo que no quería hacerlo. Otra cosa que tendremos que esperar un tiempo para comprobar es para qué y por cuánto tiempo quiere el nuevo entrenador juventino a Álvaro. Pirlo ya tiene a un tal Cristiano, cuenta con Dybala, con Vrioni y con Bernardeschi, que a mí personalmente me parece mejor futbolista. Quiero decir que la competencia para Morata va a ser terrible y, aunque haya sido Pirlo el que le haya llamado, lo que querrá el técnico es que la Juve gane partidos y no que los pierda. Rodrigo Marciel alababa ayer la decisión de James Rodríguez de apostar por un equipo menor y sin presión de ningún tipo como el Everton. Allí James se va a salir, en su debut marcó un gol y dio dos más, va a ser la referencia en el campo y, sobre todo, va a correr poco y va a tener que entrenar menos. El entorno de James, o el propio James, se ha dado cuenta de que el futbolista es buenísimo, sí, pero probablemente no tanto como para jugar en el Real Madrid o en el Bayern de Múnich. Riqui Puig, por ejemplo, también es buenísimo pero va a perder un año de su vida porque, aunque él insista en seguir, Koeman no cuenta con él.

Puede que haya llegado el momento en el que Morata elija un destino inferior, uno más cómodo, otro con las expectativas más bajas, uno que no tenga nada que ver ni con el Real Madrid ni con la Juve ni siquiera con el Atlético de Madrid, del que también ha salido por la puerta de atrás y eso que, a su llegada, confesó que era su sueño de toda la vida y que él, por desgracia, no había tenido más remedio que jugar en otros equipos. Para ser el Anelka del fútbol español, como decía Raúl Varela en Radio Marca, aún le falta a Morata. Pero, si yo fuera él, si esta nueva intentona de jugar en la Juve no saliera me pensaría dar un paso hacia atrás para pegar dos hacia adelante. O sea, haría un James. O, y ya que estamos, haría un Bale, que ha tenido que volver al Tottenham. Eso y, por supuesto, cambiar de representante porque de entorno no lo va a poder hacer. Y por último: llevo diciendo lo mismo de Morata desde que jugaba en el Real Madrid y todos creíamos que su sueño desde crío era vestir la camiseta blanca. Lo digo porque no había tras mi opinión sobre el jugador (porque a la persona no la conozco) ánimo ninguno de vendetta. Siempre dije lo mismo. Sí hubo quien, desde el bando colchonero, soñó (del mismo modo que soñó el delantero con jugar en el Atleti) con que Morata demostrara en el Atleti la incompetencia del Madrid, que no supo ver al nuevo Hugo Sánchez. Hoy esos están en la cueva pero ya saldrán, ya. Lo harán con Llorente, seguro. Lo veremos.