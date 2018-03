Morata: algo tendrá el agua cuando nadie la bendice

De la penúltima lista de jugadores convocados por Julen Lopetegui antes de la definitiva para el Mundial me han llamado mucho la atención la presencia de Marcos Alonso y la ausencia de Álvaro Morata, y no porque el primero no se haya merecido desde hace tiempo estar entre los elegidos y el segundo no lleve varios meses opositando para quedarse fuera sino porque creí sinceramente que el seleccionador nacional no se atrevería a dar el paso. Y me equivoqué. Ojo, me equivoqué con la penúltima lista pero la que importa de verdad es la última... y ahí quiero ver yo a Julen Lopetegui, parado en el centro del ruedo y recibiendo al morlaco. Anoche, por eliminación, hicimos en El Primer Palo el recuento poniéndonos en los zapatos del seleccionador y nos salían 21 futbolistas fijos de los 23 que tiene que llevarse a Rusia, así que la lista está a expensas de darle un par de retoques.

Por ejemplo: Piqué estará. El jueves decía Vicente Azpitarte que en cuanto escuchara el nombre del defensa del Barça quitaría la radio. Esa desconexión, esa ausencia de empatía, no es patrimonio exclusivo de Vicente, qué va, sino que es compartido por cientos de miles de aficionados españoles. Por ejemplo, es compartido por mí mismo. Veo a Piqué jugando con España y el asunto deja de interesarme al instante porque compruebo la rendición del seleccionador. No es, por supuesto, cosa de Lopetegui, también claudicó Del Bosque y probablemente lo hubieran hecho Caparrós, Míchel o Paco Jémez, cualquiera que hubiera pasado por ahí. Como en la política, en la selección también está instalado el buenismo y nadie se atreverá a tomar la decisión difícil pero justa, la de no volver a llamar jamás a Gerard Piqué: España ha perdido ese Mundial, que es el que a mí me interesa, y por goleada.

¿Estará en Rusia Marcos Alonso? Lo merece sin duda y Lopetegui sería un pelín retorcido si, después de no haberlo convocado jamás, lo hiciera de repente en la lista previa para después dejarlo fuera en la definitiva. Alonso merece estar, lo ha demostrado sobre el terreno de juego, es justo que esté ahora y también sería justo que estuviera luego. ¿Estará Morata en el Mundial? Álvaro cambió la suplencia en un equipo que lo gana todo, y que además era teóricamente el suyo de toda la vida, por la irrelevancia en un equipo que no gana nada. Quienes cayeron en las redes del entorno del chaval, que es un entorno hiperactivo, aseguran que su suplencia es debida a la inquina personal de Antonio Conte, pero lo cierto y verdad es que ni en el Real Madrid, ni antes en la Juve ni después en el Chelsea ha sido Morata el 9 titular. O todo el mundo tiene algo en contra de Álvaro o algo tendrá ese agua cuando nadie quiere bendecirla, ¿no?