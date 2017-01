MMXVI, anno Cristiano

Dentro de una semana, en concreto el 9 de enero, se hará público el nombre del ganador del premio The Best de la FIFA al mejor futbolista del mundo. Se entregará en 2017 aunque lo que se premia es el año 2016 o, como ya se conoce popularmente, el "año Cristiano". Como FIFA y France Football se divorciaron, la primera ha querido distanciar todo lo posible la concesión del Balón de Oro, que es el premio con pedigrí, del suyo. Decía que el 9 de enero se conocerá oficialmente el nombre del ganador del premio The Best aunque extraoficialmente ya es sabido por todos que Cristiano arrancará el nuevo año como concluyó el anterior, o sea llevando otro galardón individual más a sus vitrinas.

La lista de premios de Cristiano en 2016 ha sido muy extensa, hasta el punto que no conozco uno que haya ganado un futbolista que no haya sido él. A saber: Balón de Oro, mejor jugador de la UEFA, Balón de Oro del Mundial de clubes, mejor goleador mundial, futbolista del año para L'Equipe, mejor deportista europeo, Estrella mundial para Eurosport, Globe Soccer al mejor jugador, World Soccer, FourFour Two, Premio Espy, Premio Di Stéfano, Premio Goal 50 y Good Will Award, un galardón que se concede al jugador más solidario del mundo. Aunque en su día se especuló con que FIFA quería "repartir" y que el premiado sería Messi, el lunes que viene le entregará el The Best a Cristiano porque lo contrario sería empezar su breve historia haciendo el más soberano de los ridículos: no sería creíble ni para el propio Leo.

Sólo los fanáticos de Messi se atreven a discutir a día de hoy que Cristiano está a la altura del argentino. Esto quiere decir que como los dos son tan buenos, uno estará un año o dos por encima pero el otro volverá para colocarse por delante al siguiente. Messi es un jugador con un talento increíble, un superdotado técnicamente hablando... pero CR7 tiene cosas que no tiene Leo, del mismo modo que Messi tiene cosas de las que carece Cristiano. Si el máximo goleador de la historia del Real Madrid, coetáneo de quien, según dicen algunos, es el mejor futbolista de todos los tiempos, ha sido capaz de conseguir todos los títulos individuales de 2016 después de ganar Champions, Supercopa europea, Mundial de clubes y Eurocopa es por una sencilla razón: porque tiene más cojones que el caballo de Carlos III, que son tres centímetros más grandes que los del caballo de Espartero. Mídanlos si quieren.