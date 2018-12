Messi no necesita un cambio a peor como el tuyo, Cristiano

Sobre la invitación de Cristiano a Messi de que se vaya a competir con él a la Liga italiana, el argentino es escueto en Marca: "No necesito ningún cambio". Y es cierto, no lo necesita. Messi no necesita irse al Inter o al Nápoles (porque supongo que CR7 no se referiría a la posibilidad de jugar juntos en la Juve) para descender tres escalones deportivos; Messi ya está en la mejor Liga del mundo y en uno de los cinco mejores clubes del mundo, de modo que el ofrecimiento de Cristiano sonó a la necesidad que él tenía de justificar su decisión, que deportivamente ha sido muy mala, más que a reto auténtico. A la frase de Messi yo le añadiría "a peor"; Messi no necesita ningún cambio para empeorar lo que ya tiene y, para mejorarlo, sólo podría irse al Real Madrid, que es precisamente el club al que Cristiano acaba de renunciar.

Yo creo que, por muy mal que le puede estar yendo al Real Madrid y muy bien que le vaya a Cristiano en la Juve, él sabe y todos sabemos que, marchándose a Italia, CR7 ha bajado tres escalones deportivos. Si no lo sabía cuando tomó la decisión, ahora va a empezar a saberlo; a Cristiano no le han fichado para ganar la Liga italiana, que esa ya la ganaba (y fácil) su nuevo equipo sin su concurso, sino para conquistar la Champions. En menos de medio año, el portugués ya ha dejado de conquistar el Mundial de clubes y, a título individual, el premio The Best o el Balón de Oro, que los ha ganado Luka Modric; la Bota de Oro la ganó Messi, de forma que, de repente, CR7 ha pasado a un insólito segundo plano deportivo. Por supuesto que Leo Messi no necesita eso, no necesita un cambio... a peor.

Y, además, todos sabemos muy bien por qué se marchó Cristiano, y no fue por probar otra Liga, conocer otras costumbres y empezar a chapurrear otro idioma, no; si Cristiano fichó despechado por la Juve fue porque Florentino Pérez se negó a asumir como propias las consecuencias económicas de sus errores fiscales. Ese es un cambio a peor que tampoco creo que necesite Messi que, como tiene en un puño a Bartomeu, sí arrancó del Barça lo que no consiguió CR7 en el Real Madrid, probablemente porque al frente del equipo merengue hay un presidente responsable al que no le gusta jugar con pólvora ajena. En definitiva, Cristiano se fue por dinero pero como a Messi ya se lo pagan todo y más en el Barça... él no necesita ningún cambio a peor.