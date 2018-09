Messi destronado

No es de extrañar que Leo Messi esté obsesionado con la Copa de Europa. El argentino sabe mejor que nadie que es la Champions la que te sitúa a nivel mundial y que ante lo que acaba rindiéndose el "mundo del fútbol" es ante la máxima competición continental de clubes. ¿Por qué los culés festejaron a medias la Liga y la Copa del Barça?... Muy sencillo: porque el Real Madrid ganó la Champions y, sinceramente, no había nada que celebrar. Una Copa de Europa vale por tres dobletes, dos Copas de Europa seguidas por cuatro sextetes y tres continuadas... por todas las Ligas que el Barça tiene en sus vitrinas. Es así: a nivel de selecciones, el Mundial te hace definitivamente grande o te empequeñece del todo, y a nivel de clubes sucede lo mismo con la Copa de Europa, que es la que marca la frontera entre el bien y el mal.

Messi sabe mejor que nadie, desde luego mucho mejor que todos los apóstoles que tiene repartidos por el mundo, que no se puede sostener su supremacía individual, no se puede argumentar con un mínimo de seriedad que él sea el mejor futbolista de la historia cuando la historia se forja en Champions y Mundial y en la primera lleva tres años fracasando estrepitosamente mientras que el segundo aún no lo ha ganado... y tiene mala pinta, la verdad. Y como Messi sabe eso, y vuelvo al principio, está enfermizamente obsesionado con que el Barça conquiste este año la Champions porque sabe que la Copa de Europa es la que tiene la llave del reconocimiento oficial del fútbol mundial, un reconocimiento que últimamente ha ido a parar a su archienemigo deportivo Cristiano Ronaldo, a quien, en el fondo, considera muy inferior a él.

Para gustos los colores. Hay quien dice que Messi es el mejor porque el Barça golea al Huesca por 8-2 y hace unas filigranas tremendas, pero el "mundo del fútbol" sostiene que la goleada ante un recién ascendido a Primera División está muy bien pero que ganar tres Copas de Europa seguidas y cuatro en cinco años también tiene algún mérito. Por eso Messi se quedó fuera del premio de la UEFA y por eso Messi volvió a quedarse ayer fuera del premio de la FIFA, el The Best. Y por eso es muy probable que Leo Messi se quede fuera de la terna de candidatos a ganar el Balón de Oro. Y es curioso porque la FIFA, organizadora del Mundial, ha dejado fuera a Griezmann y Varane, que lo acaban de ganar con Francia, para volver a premiar a tres futbolistas que participaron en la final de Kiev, Cristiano, Salah y Modric. A mucha gente le parece que el mejor es Messi, a mí me parece que el mejor es Cristiano pero creo que el "mundo del fútbol" coronará a Modric. Y no será injusto.