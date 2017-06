Mbappé, un proyecto de galáctico

Anoche, en El Primer Palo, Florentino Pérez hizo un gesto de desaprovación cuando, para hablar de Mbappé, nos referimos a él como "galáctico". Ese término, al de "galáctico" me refiero, le hizo mucho daño en su día al Real Madrid. El adjetivo se lo sacó de la chistera un periodista para referirse a todas aquellas estrellas del fútbol mundial (Figo, Beckham, Ronaldo, Zidane...) que llegaron, encadenadas una detrás de otra, al equipo blanco, en la cumbre de sus carreras deportivas. Nadie del club se refirió jamás a ningún jugador como "galáctico", pero, al ser nativos de otra galaxia distinta a la nuestra, se transmitió la perversa idea, que acabó calando, de que aquel Real Madrid de aquellos futbolistas con superpoderes lo ganaría todo sin bajarse del autobús, cuestión que se demostró falsa.

Por edad, y aún cuando sus números son superiores a los del mismísimo Cristiano a sus años, Mbappé no puede ser un galáctico. El futbolista tiene una pinta increíble, un futuro prometedor, apunta maneras y es probable que se convierta en uno de los cinco mejores jugadores de los próximos diez años. Mbappé lo tiene todo para triunfar, es un jugador distinto, diferente... pero también tiene que demostrarlo todo en un equipo grande, y el Real Madrid es el más grande de todos. Visto así, Mbappé no es aún un "galáctico", pero es que, sondeado oportunamente el mercado, ya no hay galácticos libres, no quedan futbolistas que puedan ilusionar tanto a la parroquia madridista como para llenar el estadio Santiago Bernabéu el día de su presentación. Se podría decir que Mbappé es el galáctico de los futbolistas de su edad, que aún es corta.

Florentino Pérez no confirmó que Mbappé interesara al Real Madrid (de Theo, que está más fichado que Modric, dijo que estaban "en conversaciones con el Atleti"). Florentino no confirmó pero, preguntado por un hipotético acercamiento a la familia del chaval para convencerle de que su destino ideal era el Bernabéu, el máximo mandatario tampoco desmintió la información: "No me pregunte cosas que yo no le puedo contestar". Por supuesto que Mbappé interesa al Real Madrid. Naturalmente que el Real Madrid quiere fichar a Mbappé. Pero, como el propio presidente madridista se encargó de recordar, él ha hecho muchos fichajes (y algunos de ellos, "galácticos") esperando al último día. Mbappé sueña con el Madrid, el Real quiere al jugador y Zidane también. Ahora sólo resta convencer al chico de que, con la BBC por delante, disfrutará de minutos.