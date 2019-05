Mbappé bien vale una misa

Los motivos reales por los que Kylian Mbappé dijo anoche lo que dijo y sus auténticas intenciones al dejar en la gala de la Unión Nacional de Futbolistas Franceses una bomba de neutrones de consecuencias difícilmente imaginables ahora mismo, pertenecen al ámbito de lo privado. Él sabe por qué lo dijo, qué busca al amenazar abiertamente a los propietarios del PSG, si busca una mejora económica, si pretende ser considerado como el legítimo heredero al trono del equipo parisino o si verdaderamente quiere cambiar de aires; todo eso lo saben él y quienes le rodean, y a los demás, que se podría decir que somos casi, casi el resto de la población mundial, no nos queda otra que esperar, tratar de analizar sus palabras y meternos en ese proceloso y no siempre sólido territorio de la especulación.

Lo que está claro es que dijo lo que dijo, y lo que dijo es que ha llegado para él el momento de tener más responsabilidades y que eso puede suceder en el PSG o en otro lugar con un nuevo proyecto. Al oír a Mbappé diciendo eso nadie ha pensado en que el nuevo proyecto al que estaba aludiendo fuera, por ejemplo, el del City, sino que todos hemos girado inmediatamente la cabeza hacia el Real Madrid. Y esa conexión no es casual, no es caprichosa; Kylian estuvo a punto de fichar por el Madrid, club del que siempre se ha considerado ferviente seguidor, y tampoco ha rehuido nunca su profunda admiración por Zinedine Zidane. Esas declaraciones explosivas del crack francés cabe encuadrarlas, por lo tanto, en el momento deportivo que tanto él como todo el mundo del fútbol saben que está atravesando ahora mismo el equipo blanco, un momento de reconstrucción, de reforma, de tiempos nuevos, de nuevas caras, de ilusiones nuevas. El Real Madrid sería para él un nuevo proyecto al cuadrado porque supondría no sólo cambiar de equipo, de país y de competición sino que conllevaría también el liderazgo incuestionable de un plan ilusionante, que es lo que él reclama.

Sinceramente no creo que Mbappé se plante ayer delante de todo el mundo para pedir más dinero; a Mbappé le darán lo que quiera en ese reducidísimo club de élite de equipos que pueden dárselo, que no son más de tres o cuatro. Yo creo que de lo que está hablando Mbappé es de ganar, de pasar a la historia, de trascender; lo que quiere Mbappé es ser recordado y, con tan sólo 20 años, piensa que tiene muchísimo tiempo por delante para intentar convertirse en el mejor futbolista de todos los tiempos, por qué no. Hace poco se preguntaba qué haría el resto de su vida si venía ahora al Real Madrid y ahora parece que ya no se lo pregunta o, si se lo pregunta, ya se lo ha respondido. Me parece que Mbappé se ve a sí mismo dentro de cinco años reflejado en el espejo de Neymar, que es un futbolista que está marchitándose. Mbappé ve a Neymar, ve cómo se estrella una y otra vez en alguno de los barrotes de la jaula de oro que le han preparado en París, y no quiere eso para sí mismo. En definitiva, yo creo que Kylian Mbappé no está hablando del negocio del fútbol sino del fútbol, del deporte. Quiere intentarlo porque, aunque es muy joven, nadie te asegura nada y no se sabe lo que puede suceder en el futuro.

El caso es que, desde ayer por la noche, lo que parecía imposible ya no lo es tanto. En un minuto, Mbappé ha hecho más por venir al Real Madrid que Neymar en tres años. Y, ya sea uno u otro, ante Florentino Pérez se abre ahora una perspectiva nueva y también olusionante para él, la de colocarle una guinda espectacular a una idea deportiva acorde con el potencial del club más valioso del planeta. Porque si al final lo que está queriendo decir Mbappé es &me voy al Madrid&, el Madrid es lógicamente beneficiario de su decisión deportiva; pero si Mbappé se queda en el PSG, ¿en qué situación queda Neymar? Anoche competían por el mismo premio, que ya se sabía concedido a Kylian, y Neymar se ausentó adrede de la gala. Si Mbappé se queda en París será con el estatus de número uno indiscutible y no sé si Neymar está en disposición de pasar por ese trágala.

Desde el punto de vista madridista, Florentino Pérez se tiene que mover. Sin ofender a nadie, sin pisar ningún callo, sin originar un conflicto interplanetario, el Real Madrid está en la obligación de preguntar, "¿qué querías decir, Kylian? ¿Querías decir que te vendrías aquí?"... Porque la declaración de Mbappé no fue, por supuesto, improvisada sino fruto de la reflexión; y porque, al contrario de lo que solemos observar muchas veces, en una segunda acometida, Mbappé no sólo no se rectificó o matizó a sí mismo ni echó tampoco la culpa al pregonero sino que se reafirmó en todas y cada una de sus palabras. Si para Enrique de Borbón, que era protestante, París bien valió una misa, para el Real Madrid, que es católico, también debería valerla Mbappé. Intentarlo no es pecar, preguntar no es ofender, indagar no es amenazar. A ver si va a resultar que el único aquí que no va a tenerle pánico al jeque va a ser un crío de veinte años...