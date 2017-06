Más diferencias entre Cristiano y Messi

A propósito de los comunicados que hicieron públicos el Fútbol Club Barcelona, en su día, y el Real Madrid, hace 24 horas, en apoyo de Leo Messi y Cristiano Ronaldo respectivamente, diré que tampoco son lo mismo. En el del Barça puede leerse lo siguiente: "El F.C. Barcelona expresa todo su apoyo a Leo Messi y a su padre, en relación con la condena por fraude fiscal que ha dictado contra ambos la Audiencia Provincial de Barcelona en la sentencia que se ha conocido hoy"... etcétera, etcétera, etcétera. Es decir: al poco de conocerse la sentencia condenatoria para el jugador, el Barça, que podría haber optado por correr un tupido velo, no sólo no pasa palabra sino que se alinea del lado de su jugador... ¡y en contra de la Justicia! No recuerdo que Gestha dijera nada entonces, ni por supuesto he encontrado su comunicado criticando al Barça por no hacer pedagogía.

Así que el Barça emitió un comunicado en apoyo de un jugador condenado por la Audiencia Provincial, condena que posteriormente fue ratificada por el Tribunal Supremo, mientras que el Real Madrid emitió ayer otro comunicado en apoyo de un futbolista que no sólo no está condenado sino que ni siquiera sabemos si se sentará en el banquillo de los acusados. Quien no quiera ver que el momento procesal (el Barça al final y el Madrid al principio) es distinto será única y exclusivamente porque no tenga interés en hacerlo. El Barça estuvo desastroso antes, durante y, como estamos comprobando, incluso después. Lo que hizo ayer el Real Madrid, en un comunicado de todo punto irreprochable, fue manifestar su confianza en que Cristiano ha hecho las cosas bien, expresar su deseo de que acabe demostrando su inocencia y pedir que se haga justicia cuanto antes.

Por cierto que si Leo Messi acabó sentándose en el banquillo de los acusados fue porque, por ejemplo a diferencia del club que le paga, no quiso llegar a un acuerdo con la Fiscalía y apuró todas sus opciones. En el caso de Cristiano, supongo que el Real Madrid tratará de convencer al jugador de que llegue a un acuerdo al objeto de impedir una fotografía que sería muy mala tanto para la imagen del club como para la del propio futbolista. Y supongo que, aunque piense que no hizo las cosas mal, Cristiano, que es más listo que los ratones colorados y que está bien asesorado, aceptará. Dos cosas más: está confirmado que, aunque CR7 acabara declarando ante el juez, no le quitarían La Duodécima al Real Madrid; yo no iría tan pronto a Canaletas por si acaso. Y otra: yo he publicado hasta la fecha tres artículos sobre Cristiano, Hacienda y la Fiscalía, y los tres han ido acompañados por una foto del goleador... con la camiseta blanca del Real Madrid. O lo que es lo mismo: se coge antes a un mentiroso que a un cojo.