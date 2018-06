Los mismos que han humillado a Zidane lloran ahora su adiós como plañideras

Los mismos que dijeron de Zidane que era un hombre inexperto le despiden ahora con loas por un trabajo que califican como lo que es, excepcional. Los mismos que recibieron a Zidane con la tarjeta de visita de que había dejado al Castilla hecho unos zorros hablan ahora del reto mayúsculo que tiene por delante el Real Madrid para tratar de encontrar un entrenador que esté a su altura. Los mismos que acusaron a Zidane de ser un parche, un alineador, un paracaidista o la última chifladura de Florentino Pérez se rasgan ahora las vestiduras y colocan al club que acaba de conquistar La Decimotercera al borde del abismo, un abismo, por cierto, que el Real Madrid conoce bien y al que ha cogido cierto cariño porque conviene recordar que el club deportivo más importante del mundo vive permanentemente en el filo de la navaja, haga lo que haga, lo gane absolutamente todo o, por supuesto, no gane nada de nada.

Los mismos que han estado repitiendo machaconamente que Zinedine Zidane es un alineador le despiden ahora con un adjetivo, irreemplazable. Los mismos que han estado machacándolo desde el primer hasta el último día se refieren a él como el nuevo Muñoz. Son los mismos que dijeron que, con Zidane en el banquillo, el Real Madrid no ganaría jamás una Copa de Europa y, cuando la ganó, afirmaron que aquello había sido la flor y que no se volvería a repetir la historia; los mismos que, cuando ganó la segunda Copa de Europa, salieron a decir que hasta un reloj estropeado da bien la hora al menos dos veces al día; los mismos que, cuando hace menos de una semana el Madrid ganó su tercera Champions en Kiev, aventuraron que no sería capaz de lograr la cuarta. Son los mismos que el otro día, en el Open Media Day, le inquirían sobre la finísima línea roja entre el éxito total y el fracaso más absoluto. Los mismos que, desde que aterrizó en el banquillo en sustitución de Benítez, han intentado meterle ideas negativas en la cabeza, como él decía con mucha gracia.

Los mismos que hoy hablan de Zidane como futuro seleccionador nacional francés decían hace poco que era un entrenador sin carné. Son los mismos que dijeron que sería incapaz de sentar a Cristiano, hasta que lo sentó. Los mismos que criticaron que se negara a fichar a Kepa, hasta que Keylor ganó la tercera Champions. Son los mismos, los mismos de siempre. Los mismos que, cuando se produzca la fumata blanca sobre el nombre de su sucesor, le compararán desde el primer día con el gran Zidane, el nuevo inventor del fútbol, el técnico al que ellos apoyaron desde el primer día y al que facilitaron su trabajo. Son, por cierto, los mismos que, aún a estas horas de la noche, no son capaces de comprender por qué se ha ido el padre del fútbol moderno, el nuevo Helenio, otro Shankly, un genio sin discusión.

Lo que ayer, ante la sorpresa generalizada y el estupor total de los aficionados, hizo Zinedine Zidane fue dar una lección magistral sobre qué es el Real Madrid, sobre el nivel de exigencia que debe imperar en el Real Madrid. Porque, citando una frase célebre de Alfio Basile, aquí quien verdaderamente se ha vuelto a cagar en su contrato es el señor Zidane. Se cagó en su contrato cuando, como jugador, vio que ya era incapaz de rendir al nivel del mayúsculo futbolista que había sido. Y se ha cagado otra vez en su contrato después de reflexionar y llegar a la conclusión de que quizá el Real Madrid pudiera dejar de ganar en el futuro con su discurso, que detectó agotado. Los mismos que se burlaron de Zidane y dijeron que el Real Madrid buscaba a la desesperada su propio efecto Guardiola hoy le dedican poemas de amor reconociendo que ha superado al ex entrenador del Barça. Pero Zidane está en otra onda. Zidane está en la Frecuencia Modulada y algunos se empeñan en sintonizarle en Onda Media.

Desde el punto de vista de un madridista a Zidane hay que desearle suerte, que la va a seguir teniendo, y darle las gracias. No ha habido y probablemente no haya en el futuro nadie capaz de captar con tanta nitidez, con tanta claridad, qué es el Real Madrid. Habitualmente del Madrid no se va ningún entrenador, hay que echarlos. Zidane nos ha cogido a todos en fuera de juego y con el pie cambiado y eso que, en realidad, esto es un remake de su primer adiós. O, por mejor decir, de su primer hasta luego. Porque es un hasta luego. Así que hasta luego Zinedine Zidane. Y gracias. Y bienvenido míster, sea usted quien sea. Los mismos que lapidaron a Zidane están ahora mismo haciendo acopio de piedras nuevas y más duras para arrojárselas a usted. Cómprese una buena armadura, un yelmo en condiciones, un gorjal con refuerzos, un peto de acero y unos guanteletes de primera mano, y nunca mejor dicho, porque le advierto de que van a ir a por usted por tierra, por mar y por aire. Ármese también de paciencia porque la va a necesitar con... los mismos.