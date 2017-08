Los cinco 'peros' de Mbappé

Ahora se asegura que Mbappé habría llegado a un acuerdo con el PSG y que dicho acuerdo incluiría un sueldo de 17 millonazos de euros brutos al año, que es lo mismo que cobra Falcao en el Mónaco y que su actual club no estaría dispuesto a darle. Kylian también viene con el papá de fábrica, en este caso el señor Wilfrid, que entendería que su hijo tendría más opciones de progresar en el equipo parisino que en el Real Madrid, donde habría sugerido la "limpia" de uno de los componentes de la BBC. Y luego está lo del fair play financiero, que uno no sabe dónde acabará. En resumidas cuentas, no tengo claro que Mbappé tenga claro a su vez dónde va a jugar, ni mucho menos me creo que haya firmado ya con el PSG, rival del Mónaco. Me parece que la historia aún podría dar alguna vuelta más. Pero...

Primer pero: Mbappé es buenísimo y me gustaría mucho verlo con la camiseta del Real Madrid pero... no creo que se pueda pagar ese dineral por un niño de 18 años.

Segundo pero: Mbappé es un jugador diferente, una mezcla de Henry y Ronaldo pero... aún no ha demostrado nada. Pensamos que tiene cosas de Henry, creemos que tiene movimientos de Ronaldo, esperamos que acabe siendo un crack mundial aunque aún hay que verlo en acción en un campo grande, con una camiseta que pese, como la del Madrid, y en un partido decisivo, por ejemplo una final de la Champions.

Tercer pero: No veo ahora mismo en el mercado futbolístico un jugador más ilusionante que Mbappé... pero puede aparecer en cualquier momento. Quiero decir que, hasta la irrupción de Mbappé, tampoco nadie había oído hablar de este chico. Desde el punto de vista del PSG, que carece de historia futbolística y actúa como un nuevo rico, disparando a todo lo que se mueve, es comprensible que se deje el alma financiera por él, aunque el concepto en el Madrid es radicalmente distinto: en el Madrid, el importante es el club por encima de cualquier jugador. Repito, por encima de cualquier jugador. De cualquiera.

Cuarto pero: Mbappé es muy bueno dentro del campo... pero si el jugador no llega al Real Madrid con la humildad necesaria para admitir todo lo anterior, su fichaje será un estrepitoso fracaso. Al Barça le han ahogado los Neymar, el Real Madrid no va a cometer idéntico error con los Mbappé.

Quinto y fundamental pero: Mbappé tiene un talento único... pero, sin embargo, no confía en él, no confía en su propio talento y pretende fabricarse un escenario que no existe, eliminando de su camino a otros jugadores talentosos. De ningún modo pueden venir ni él ni su señor padre a exigir que se vaya este o aquel otro jugador para que su hijo tenga más minutos. Por lo de Bale sí que no paso. Para mí Bale es intocable. Con Bale se han ganado 3 Champions en 4 años. Para prescindir de Gareth, Mbappé tendría que asegurar, y por escrito, que con él se conquistarán 5 en los próximos 5.