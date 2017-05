La flor del Madrid

Aún no había acabado el partido de vuelta de las semifinales y a Zinedine Zidane, la marioneta que el próximo 3 de junio disputará su segunda final de Champions consecutiva y que podría convertir al Real Madrid en el primer equipo en revalidar el título, ya se le venían encima un montón de problemas, no siendo el menor de ellos el hecho de que Isco se encuentre en un excepcional momento de forma y que, jugándose la final ante la Juve en Cardiff, que es la tierra natal de Bale, es probable que, si el galés se recupera a tiempo, el entrenador deba escoger entre dos grandísimos futbolistas. Afortunados Luis Enrique, Guardiola, Ancelotti, Emery o Simeone, que ya no tienen ningún problema y que no tendrán que decidir nada porque están eliminados.

No había más que ver la cara de inmensa felicidad de Simeone al entrar en la rueda de prensa posterior al partido para darse cuenta de que el Real Madrid es un club tan distinto, tan especial, que incluso deja contentos a los entrenadores de los equipos que va eliminando. Hay quien dice que la paz interior que exteriorizó el Cholo era sólo una pose y que estaba interpretando. Es posible, no lo sé. Pero, en contraposición al abatimiento con el que se le vio en la rueda de prensa de Milán, Simeone estaba hecho anoche un verdadero brazo de mar, posiblemente porque, a diferencia de Zidane, que aún tiene el problemón de la final de dentro de tres semanas, él ya no tiene nada que decidir. El Cholo goza de un blindaje mediático del que carece absoluta y totalmente éste y cualquier otro técnico madridista.

De Cardiff hablaremos con tranquilidad más adelante. La Juventus de Turín tiene un auténtico equipazo y, según Arrigo Sacchi, el Real Madrid es la banda del Mirlitón. En breve oiremos, y no saldrá de fuera de España sino desde aquí mismo, que el fútbol le debe una Copa de Europa al equipo del Piamonte. Se la debía en 1998, pero el periodismo deportivo español tuvo la mala suerte de que fuera el Madrid quien se la llevara. El Valencia fue favorito en 2000 y el Atleti en 2014 y 2016. El vigente campeón europeo y mundial lleva viviendo en la más absoluta de las anarquías desde el Año de Nuestro Señor de 1902 y, hasta la fecha, tampoco le han ido demasiado mal las cosas. Si yo fuera el responsable de Bayern, City, PSG o Barcelona, vendría a Madrid a copiar el plan de desgobierno e improvisación del mejor club deportivo de la historia. Y la flor, que no se me olvide la flor, hay que copiar cuanto antes la flor.