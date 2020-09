Kroos le muestra el camino a Messi

Gritas "¡barracuda!", y la gente dice "bueno, ¿y qué?" Gritas "¡tiburón!", y entonces cunde el pánico y adiós a la temporada de verano. Quizás haya llegado el momento procesal oportuno de que Jorge Messi grite "¡tiburón!". Si el papá de Messi grita "¡barracuda!", o sea si Jorge Messi grita "¡Manchester City!" o grita "¡Paris Saint Germain!", José María Bartomeu no se va a mover de los 700 millones de euros que aparecen en su cláusula de rescisión de contrato. Si Jorge Messi grita "¡barracuda!", el presidente del Barcelona, al que le quedan dos telediarios en el cargo, va a esgrimir que en el presente tiene que pagar y que en el futuro, si Leo insiste en irse, Dios dirá. Si Messi no se mueve de su posición actual, que eso habrá que verlo, pero al final se ve obligado a quedarse un año más, su presente en el Barcelona será triste pero el futuro tampoco será amenazante para los culés porque, en cualquiera de los casos, Leo fichará por una barracuda y, aunque doloroso, todos asimilarán y asumirán la visión de su ídolo con la camiseta de un equipo (menor) rival.

Otra cosa distinta es que Jorge Messi grite "¡tiburón!". Si el papá de Messi da por bueno que su hijo debe permanecer a regañadientes unos meses en el Barcelona pero deja asomar por una de sus mangas una carta con la futura fotografía de un gran tiburón blanco... cundirá el pánico y se acabará para Bartomeu la temporada de verano. Si, a lo largo de sus conversaciones, Jorge Messi o uno de sus asesores (no tiene por qué implicarse directamente el padre del futbolista) grita "¡Real Madrid!", a lo mejor el Barcelona se lo piensa y prefiere negociar por 100 con el City en el presente antes que tener que convivir con la posibilidad de un futuro Messi, libre y sin tener que pagar un euro, siendo presentado por Francisco Gento y Florentino Pérez en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu. No digo que Messi quiera fichar por el Real Madrid, no, no estoy diciendo eso, digo que Messi puede tirarse un farol. Más que un farol, un farolazo. El futuro no existe, el futuro es incierto, pero el ser humano es incapaz de dejar de elucubrar sobre él y resulta inevitable que hagamos castillos en el aire. De modo que, aunque por definición el futuro es el tiempo que está por venir, lo hacemos presente en nuestras cabezas. Si Messi quiere que su futuro esté fuera del Barcelona y éste se enroca en el presente en una cláusula prohibitiva y que se estableció para no dejarle salir, a lo mejor lo que debe hacer Messi es jugar con la maquiavélica posibilidad de que el Real Madrid se haga con sus servicios... dentro de un tiempo que aún no existe salvo en nuestras cabezas.

¿Alguien se imagina a ese José María Bartomeu pensando un día y otro y otro más en la posibilidad de que, llegado el mes de mayo de 2021, que llegará, Leo Messi vuelva a enviarle un burofax al Barcelona y de repente se entere por Jugones de que se va al Real Madrid? ¿Qué es peor para el Barcelona, que Messi acabe hoy en el City por 100 o que lo haga gratis en el Real Madrid en junio del año que viene? Claro que para hacer eso, tal y como dijo, en un español correctísimo por cierto, Toni Kroos, uno tiene que tener cojones, huevos, pelotas, agallas... ¿Tiene agallas Leo Messi? ¿Tiene pelotas su entorno? ¿Tienen arrestos sus asesores? ¿Se atreverían a gritar "¡tiburón!" en vez de "¡barracuda!"? Sinceramente lo dudo. Dudo incluso que hayan gritado "¡barracuda!", si acaso "¡pescadilla!" o, como mucho, "¡merluza de pincho!" Si Messi tuviera los arrestos necesarios para gritar u obligar a gritar a los suyos "¡tiburón!", a lo mejor le cantaba otro gallo, uno con la cresta más pequeña. Pero Messi, que en su día lo tuvo hecho con el Real Madrid, se acobardó y dio marcha atrás. Y luego, después de decirle adiós a la selección argentina, reculó y volvió. No es, nunca ha sido, esa clase de futbolista que Mourino explicaba que había sido, por ejemplo, Jorge Costa. Si, en vez de gritar, Lionel Messi vuelve a comérsela con patatas, a mí me vendrá inevitablemente a la cabeza la imagen de Carlo Broschi, más conocido como Farinelli, apodado Il divino castrato. Toni Kroos habla por propia experiencia, él se fue del Bayern de Múnich, el club de casi toda su vida y en el que llevaba desde los 16 años. Lo hizo por diferencias con la directiva y nadie, ni siquiera Pep Guardiola, que le quería, pudo convencerle. Kroos le echó cojones. Aunque silencioso, Kroos sí es un líder. Kroos sí se atrevió a gritar "¡tiburón!" y para Uli Hoenes se acabó aquella temporada de verano. Kroos le ha enseñado el camino a Messi, pero es un camino difícil y tortuoso, un camino en el que uno sólo debe adentrarse si tiene... eso, cojones.