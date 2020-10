James Rodríguez y un versículo de Mateo el Evangelista

Vengo repitiendo desde hace mucho tiempo que el mejor futbolista del Real Madrid es aquel que no está, que se murió o que se fue a otro equipo. Cristiano era un torpedo hasta que vino al Madrid y, cuando fichó por el equipo blanco, pasó a convertirse de repente en aquel chulo desagradable y prepotente que amenazaba con cerrar todos los garitos de la capital y desvirgar a las mocitas madrileñas del himno. Hasta que Benzema vino al Madrid el francés era un superclase pero fue ponerse la camiseta blanca y pasar a convertirse en un jugador sin sangre, un pechofrío como dicen en Argentina, un 9 que no era en realidad un 9. El último ejemplo de lo bueno que es un futbolista hasta que ficha por el Real Madrid y lo extraordinario que pasa a ser en cuanto abandona la disciplina blanca es el colombiano James Rodríguez. En el Mundial del 14 James simplemente se salió y el Real Madrid pagó por él los 80 millones de euros que correspondían al valor de un megacrack.

Jugó bastante con Ancelotti en su primer año, que fue el mejor de los tres, y los dos siguientes contó poco para Zidane porque en el segundo, en el que confió en él, no tiró la puerta abajo. A la suplencia de James respondió Zidane con dos Copas de Europa y otra más cuando el futbolista se marchó al Bayern. Estaba previsto que en Múnich se saliera Rodríguez, pero su paso por la Bundesliga fue bastante mediocre. Pero el caso James siempre estaba ahí, inquietando a Zidane, esperando a ser agitado detrás del arbusto en contra del francés en cuanto las cosas no fueran del todo bien. James era la bomba en el Mónaco, dejó de serlo en el Madrid, volvió a ser la gran esperanza colombiana en el Bayern, pasó a ser un fiasco en el Madrid, se convirtió en un crack cuando sonó para el Atleti, no había forma humana de desembarazarse de él cuando se frustró su fichaje por el equipo colchonero y se quedó en el Real y, ahora, vuelve a ser uno de los diez mejores futbolistas del planeta en el Everton, confirmando la ceguera del club blanco, que ha dejado escapar a un crack. Si, además, resulta que el equipo de Liverpool camina tan firme en la Premier como para ir primero y, por si todo ello fuera poco, James la está rompiendo, ¡para qué queremos más!...

Ya dije aquí mismo que no me cabía la menor duda de que James iba a triunfar en el Everton y que su decisión de irse a un equipo de nivel medio de la Liga inglesa era totalmente acertado. No pasa nada por no triunfar en el Madrid, a otros les pasó lo mismo. Al Real vinieron con vitola de estrellas mundiales futbolistas como Kaká, Robben, Cassano o Robinho y todos se fueron sin demostrar su auténtica valía: "Muchos son llamados y pocos escogidos" (Mateo 22:14). No pasa nada. Pero, para ser justos, habría que contextualizar esta efervescencia por James, que se ha marchado a un equipo con más de 140 años de historia que la última Liga que ganó fue cuando estrenaron en la tele Capitán Poder y los soldados del futuro. Si no, hagamos la prueba: Por 5 euros, jugadores de la actual plantilla del Everton, un, dos tres responda otra vez: James, Mina, Gomes, Digne... Lo entrena Ancelotti, eso sí. Los conocemos porque estuvieron aquí, en la Liga española, no por otra cosa. A Digne, Mina y Gomes en concreto porque tuvieron un paso muy mediocre por el Barcelona. Si, con toda la clase que atesora, James no es el líder indiscutible de un equipo que lleva sin ganar la Liga desde 1987 y en el que juegan, con todos mis respetos, Sigurdsson, Gordon, Ramírez, Delph o Calvert-Lewin, apaga y vámonos. Lo complicado es salir a competir con Modric, Kroos, Isco, Asensio, Casemiro, Benzema, Bale cuando estaba...

Como a todos los jugadores que han pasado por el Real Madrid yo a James le deseo lo mejor tanto en el aspecto deportivo como en el personal. Creo que es un futbolista de talento, sí, pero demasiado intermitente. En un equipo de poca exigencia James tendrá pocas dificultades para hacerse con el mando de las operaciones y convertirse en el líder sobre el campo, como ya está sucediendo. Y mientras al Everton le vaya bien y James sea portada en los tabloides, el Real Madrid volverá a ser ese club sin visión de futuro, que no sabe lo que tiene en casa, que deja escapar a todos sus cracks y que, sin embargo y nadie acierta a saber muy bien por qué, lleva desde 1902 amontonando Ligas y Copas de Europa en su sala de trofeos. Cuando, en la Champions, la Juve vino al Bernabéu y eliminó al Madrid de la competición gracias a un gol del colchonero Morata, un periodista italiano se dio la vuelta y me preguntó: "¿Cómo es posible que lo dejárais escapar?" Y yo respondí: "Porque la Juve no es el Real Madrid". Y es cierto, la Juventus de Turín es un clásico pero no es el Real Madrid ni por el forro. El Everton mucho menos.