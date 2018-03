Isco y la ceremonia de la confusión

Lo primerísimo que, cuando de pontificar sobre algo se trata, debemos hacer es precisamente contrastar si aquello que estamos afirmando con tanta rotundidad es o no es cierto. A lo mejor, como cuando, hace un año, había quien sentenciaba que Morata acabaría yéndose del Real Madrid porque no jugaba, resulta que dicha afirmación es rotundamente falsa: Morata quería irse porque su sueño era ser trascendental, cosa que tampoco había ocurrido en la Juve, en un gran equipo como el Chelsea... y a fe mía que, al menos durante esta temporada, no lo ha conseguido. Ahora, cuando afirmamos que Isco no cuenta para Zidane, ¿estamos diciendo la verdad o estamos mintiendo? Y si mentimos, ¿para qué lo hacemos? ¿Con qué objetivo?

Lo primerísimo, o sea confirmar si aquello que repetimos como loros es verdad o es mentira, se ha tomado la molestia de hacerlo, como buen periodista que es, Sergio Valentín, primero con un atinadísimo hilo vía Twitter y después con un brillante artículo que aparece aquí mismo, en Libertad Digital. Los datos que aporta Valentín son los siguientes: hasta febrero, Zidane le dio la titularidad a Isco en 24 de 29 partidos, y 3 de los 5 partidos que el malagueño no jugó como titular fueron en Copa. Isco deja de ser titular cuando sufre un bajón de juego importante y Lucas Vázquez y Asensio, a los que el periodismo también reclama (recuerdo que, salvo nueva orden, el Real Madrid, como el resto, únicamente puede alinear once futbolistas), echan la puerta abajo, eliminan al PSG y se hacen con un puesto fijo.

Si, tal y como demuestra Sergio Valentín con datos, es falso que Zidane no cuente con Isco, ¿por qué se miente? ¿A santo de qué se falta adrede a la verdad? ¿Con qué objetivo? ¿Con el de laminar a Benzema? ¿O el objetivo es otro superior? ¿Se miente para acabar con Zidane? ¿O para desestabilizar al Real Madrid? Yo creo que se miente por todos esos motivos a la vez, se miente para laminar a Benzema, para acabar con Zidane y para desestabilizar al Real Madrid. Que uno, dos, cien o mil periodistas lo hagan, vale. Que lo haga Koke, de acuerdo. Pero que el propio Isco colabore con esta ceremonia de la confusión es motivo más que sobrado para que el bueno de Francisco se tome un minuto para reflexionar. Ningún jugador es más importante que todos juntos, tampoco Cristiano, que es el que las enchufa siempre y a todas horas. Y si Cristiano no es más importante que todos juntos... ¡cuanto más Isco!... En mayo decides Francisco, entre tanto a ganarte el puesto jugando mejor que tus competidores. Y dejémonos ya de zarandajas y de mamandurrias.