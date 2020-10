Historias para no dormir del Antimadridistas Fútbol Club

Ahora dicen que existe un sonido en el que el asistente de banda de Martínez Munuera adivierte de una falta de Ramos sobre Lenglet previa al claro penalti que luego comete el defensa francés sobre el capitán del Real Madrid. "Es falta de Ramos, es falta de Ramos", habría advertido este honorable caballero antes de que Sánchez Munuera acudiese presto al monitor situado en el área técnica para ver la jugada. Según el diario As, este sonido aviva la polémica, y yo me pregunto: ¿Qué polémica? ¿Dónde está la polémica? Para el Antimadridistas Fútbol Club todos y cada uno de los títulos que ha ganado a lo largo de su ya centenaria historia el Real Madrid son fruto de la extorsión, el chantaje, el régimen político, el fraude... No hay en las vitrinas del estadio Santiago Bernabéu ni una Copa, ni un trofeo, ni uno solo, que el Real Madrid haya conquistado limpia y deportivamente. Por supuesto que ninguna de las trece Copas de Europa son fruto del trabajo, de la calidad o de la excelencia sino que en todas ha habido manipulación. Tampoco son limpias ninguna de las treinta y cuatro Ligas. Ni siquiera las dos Copas Latinas tienen mérito. Ni las Copas de la UEFA. Para el Antimadridistas Fútbol Club a lo que se ha dedicado el Real Madrid desde el año 1902 ha sido a robar.

Eso sí, cuando el Real Madrid pierde, cuando al Real Madrid le dan un buen repaso, y algunos ha habido, entonces es justo y ese resultado es fruto de la ineptitud merengue. Así que cuando gana el Madrid es porque roba y cuando pierde es porque ha sido peor, de modo que, vuelvo a repetir, ¿qué polémica hay? Al Antimadridistas Fútbol Club, fundado en el mismo año que el Real Madrid Club de Fútbol, le da exactamente igual que fuera o no fuera penalti lo de Ramos, exactamente igual. No existe dato estadístico o hecho cierto que vaya a hacer reflexionar al Antimadridistas Fútbol Club, así que si el Real Madrid llega tocado al Camp Nou, herido tras dos derrotas humillantes consecutivas, y sus satélites empiezan a hablar de repaso, de manita y de baño pero resulta que el equipo blanco le gana al Barcelona por 1-3, de algo hay que hablar para infravalorar la victoria, ¿no? El Real Madrid perdió contra el Cádiz porque fue peor, y a fe mía que lo fue. Y luego cayó ante el Shakthar porque fue inferior, y lo fue ciertamente. Y ganó al Barcelona... ¿por qué? ¿Porque la Liga está peligrosamente preparada para que la gane el Real Madrid o porque hay que distraer la atención de una nefasta gestión económica y deportiva agitando la camiseta madridista?

Hubo un tiempo, y no demasiado lejano, en el que un grupúsculo de fanáticos enloquecidos empezó a indagar en el árbol genealógico de las personas para saber si entre sus antecesores había o no había judíos. Ahora se hurga en la vida privada para saber si el padre, un tío, la hermana o el primo de un árbitro era del Real Madrid, del Barcelona o del Atlético de Madrid. ¿Y sabéis qué es lo más divertido? Lo más divertido es que a eso le llaman periodismo y le apellidan de investigación. Se van a una peña del Barcelona para preguntarle si conocen al padre de Martínez Munuera y si es o no del Madrid, y el barcelonista responde: "Todo el mundo sabe que es del Madrid". Y lo sacan en portada. Y, luego, se van a dormir tan ricamente. Ni el sonido aviva nada ni nada sirve para nada. Ya lo dijo hace un porrón de años un hombre preclaro, un adelantado a su tiempo, don Santiago Bernabéu: "Al ser España un país de envidiosos, todos nuestros males vienen de haber sido tantas veces campeones".

No hay polémica que valga, fue penalti. Y si el asistente de Martínez Munuera vio falta previa de Ramos, el asistente se equivocó. El árbitro hizo bien en acudir al monitor, revisar la acción, ver lo que habíamos visto todos en nuestras respectivas casas y pitar el penalti. Lo demás son las mismas excusas baratas de siempre, la misma doctrina de andar por casa, el victimismo recurrente, el complejo paleto. Y contra el complejo paleto lo mejor es la terapia, pero esa únicamente puede ofrecerla un profesional, uno de bata blanca. Trece años llevaban sin pitarle un penalti al Real Madrid en el Camp Nou, trece. Tres desde el año 92 del siglo pasado, a una media de 0,107 penaltis al año. Y los hubo, vaya que si los hubo. Los hubo de todos los colores, tamaños y sabores: por empujón, por patada, por manos dentro del área... El periobarcelonismo no hurgó entonces en el cubo de la basura del árbitro para saber la marca del preservativo que utilizaba o si sus calzoncillos eran de color blanco, negro o azul. Si el Fútbol Club Barcelona piensa en serio que la Liga está corrupta que se vaya, que abandone. Ahí están esperándole, y con los brazos abiertos además, la Ligue 1 o la Liga portuguesa. Aquí no hay más polémica que la siguiente: el segundo es el primero de los que pierden y hoy, ahora mismo, el Barcelona es decimosegundo a 7 puntos del líder, que no es por cierto el Real Madrid, y a 2 del descenso a Segunda División. Interesante debate, mucho más apasionante, según yo lo veo, que saber si el padre de un árbitro era del Real Madrid o votaba al Partido Popular. Eso, queridos, no es periodismo, eso es matonismo impreso.