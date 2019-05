Habló sor Del Bosque, subió la barra de pan

Hacía mucho tiempo que no hablaba de Vicente del Bosque, a quien ayer, probablemente por eso de que al ex seleccionador nacional de fútbol le queda que ni hecho a medida el apelativo de sor, dieron cobijo en la Cadena Cope. Hacía tanto tiempo que no hablaba de Del Bosque que ya había olvidado sus delboscadas, pero escuchando un par de ellas recordé y, entonces, me vino a la cabeza el ofrecimiento que, hace proximadamente diez meses, le llegó al marqués procedente de La Moncloa, el de convertirse en secretario de Estado para el Deporte del sanchismo. Iba a decir que gracias a Dios Del Bosque dijo "no", pero no estoy demasiado convencido de que quien dijo "sí" en su lugar mejorara las prestaciones que hubiera podido dar el gestor de egos.

Los dos titulares que dejó sor Del Bosque tras su paso por el reclinatorio de la emisora propiedad de la Conferencia Episcopal resúmen bien a las claras quién y qué es Vicente. Preguntado por si él ficharía a Mbappé o a Neymar, sor Del Bosque dijo que él ficharía al primero, a Kylian Mbappé. Y, ¿por qué?, os preguntaréis, ¿por su edad?, ¿por el estilo, que viene mejor al Madrid?, ¿Porque el francés sería mejor pareja de baile para Benzema que Neymar? ¿Estaba acaso pensando sor Del Bosque en algún esquema en concreto? ¿En un 4-3-3? ¿En un 4-4-2?... No, no, qué va, Del Bosque ficharía a Mbappé porque Mbappé le parece "más sensato". O sea, la sensatez, el sentido común, como fundamental argumento futbolístico del único seleccionador español que ha ganado un Mundial. ¿No es sencillamente fantástico? ¿No resulta maravilloso?... España ganó el Mundial de 2010 con un entrenador que, puesto en la tesitura de tener que elegir entre Mbappé o Neymar, se decanta por el primero porque parece más sensato. Lo que sucede en realidad es que, aunque pueda parecer mentira, Vicente del Bosque no tiene formada una opinión futbolística sobre si él se quedaría con uno u otro. ¿Es o no es España el país de las oportunidades? Lo es.

Pero si la faceta futbolística de sor Vicente es un desastre, en la social es donde clarea, y ya digo que con opiniones como estas no es de extrañar que Pedro Sánchez le pidiera que fuera secretario de Estado. Preguntado por Pep Guardiola, sor Vicente dijo lo siguiente: "Por mucho que haga Guardiola le van a considerar un traidor, pero tiene todo el respeto". Porque tú, Vicente, no consideras a Guardiola un traidor, ¿a que no? Pep Guardiola, que jugó con España 47 partidos, que participó con la camiseta nacional española en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 y que, nada más colgar las botas, nos hizo tururú a todos al declarar que en realidad él siempre había sido independentista, no es un traidor, ¿a qué no, sor?... Guardiola, que cada vez que puede se refiere fuera de nuestras fronteras a los golpistas catalanes como presos políticos, no es un traidor, ¿verdad sor?...

Pep Guardiola, que lleva en su solapa un lazo amarillo solidario con Junqueras y compañía y que se refiere a la democracia española como una democracia de baja calidad, ¿no es un traidor, sor? Pero, eso sí, "tiene todo el respeto". Tiene todo el respeto, ¿de quién, sor? ¿De quién tiene todo el respeto, sor? Pues lo tiene de gente como tú o como el payador perseguido, Jorge Valdano, que como no tiene un quilombo suficientemente gordo en su país de orígen, que es Argentina, viene aquí, a España, a hablar de los nacionalismos. Hace mucho tiempo, y a propósito del segundo disco que un famoso cantante español sacó a la calle, pudo leerse la siguiente y demoledora crítica: "Fulanito de tal saca nuevo disco... ¿Por qué?" Pues eso digo yo de la entrevista a Del Bosque: sor ha vuelto a hablar, ¿por qué? Ojo, seguro que los colegas de la Cope habrán visto lo que yo no soy capaz de ver, pero... ¿por qué, sor, por qué?... Si lo tuyo son los anuncios de sonotones y, en Navidad, de langostinos. ¿Por qué?