Guardiola se olvida del Celtic de Glasgow

Hay otra cosa en la que se equivoca Guardiola y es en afirmar que la afición madridista espera de él que diga que el Real Madrid es el mejor cuando no es así en absoluto; lo que la afición madridista espera de Guardiola es justamente lo que volvió a suceder ayer, o sea que el entrenador del City falte al respeto al vigente campeón europeo y mundial. Si no lo hiciera, si alguien tan cínico, mentiroso y artero como Guardiola no ninguneara al Real Madrid, si alguien tan antiespañol como Pep Guardiola se mostrase elogioso con el Real Madrid, que representa precisamente los valores opuestos a los que él da cobertura allá donde va, el madridismo debería mostrarse preocupado porque eso significaría que a su equipo no le ha ido bien en la última década.

En la última década el Real Madrid le clavó un 0-4 al Bayern de Guardiola y al entrenador del equipo muniqués no se le ocurrió otra definición para los jugadores que le acababan de pasar por encima que la de "atletas". Si alguien se toma la molestia de revisar los gestos de Guardiola en su explicación ante la prensa notará el odio reconcentrado, la animadversión retenida, la fobia indisimulada. Guardiola es una hiena a punto de estallar, una cobra preparada para morder. Lo que hace Guardiola es más viejo que el hilo negro, divide para vencer. La pregunta que deberíamos responder todos, y no sólo Guardiola, a quien, por cierto, sí parecen importar ahora los títulos y no tanto el estilo, es la de cuál es el mejor equipo de la historia; no del último mes, no, tampoco del último año ni del último lustro, sino el mejor de todos los tiempos. Como Guardiola, que odia al Madrid porque odia a España, no quiere contestar a eso... parcela la historia.

Miente Guardiola cuando dice textualmente "el Madrid no es el mejor cuando cuentas Ligas, Copas y otros trofeos". ¿A qué "otros trofeos" se refiere Guardiola? Porque, dejando a un lado las Ligas y Copas que sí menciona y las Champions que él aparta porque le molestan para sostener su endeble argumento, sólo se me ocurren Supercopas de Europa y Mundiales de clubes y de esos ha ganado 3 y 4 respectivamente el equipo blanco a lo largo de la última década. Si Guardiola se refiere única y exclusivamente a las Ligas ganadas, (ojo, sólo a las ganadas, no a los competidas, porque nos encontramos ante un un nuevo Guardiola al que sólo le interesa ganar) el entrenador independentista se olvida del Celtic de Glasgow, que ha conquistado la Scottish Premiership en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 y, ya puestos, también del PSG, que ha ganado la Ligue 1 francesa en 2013, 2014, 2015, 2016 y 2018.