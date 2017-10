Gracias, Elche. Gracias, Unión Deportiva Las Palmas.

Después de una manifestación como la de ayer en la españolísima ciudad de Barcelona, hoy toca resaltar la actitud, casi heróica entre tanto perfilismo, cuando no colaboracionismo puro y duro con los golpistas como en los casos del Fútbol Club Barcelona y el Gerona, de dos equipos, uno de Segunda B y otro de Primera División, el Elche y la Unión Deportiva Las Palmas. El comunicado que el Elche publicó a finales del mes de septiembre alineándose con la Constitución, la ley y el Estado de Derecho deja muy bien al equipo alicantino y, por contra, muy mal al resto, que, aunque pueda parecernos increíble, son todos los demás. Sólo por eso, por posicionarse contra estos facinerosos en un momento tan delicado para España, el Elche tiene ganado el cielo y algo menos importante y más mundano, mi corazón. Gracias, Elche, te estaremos eternamente agradecidos.

El 1-O, fiel a su propósito de acelerar el golpe contra la democracia española, el Fútbol Club Barcelona pretendió parar porque sí el partido liguero que debía jugar contra la Unión Deportiva Las Palmas. Los responsables del equipo canario estuvieron listos, los jugadores saltaron rápidamente al campo y su delegado sacó raudo el once inicial. No contentos con eso, los futbolistas salieron a jugar con una bandera de España bordada en la camiseta y la fecha del partido, 1 de octubre de 2017. El objetivo no era comercial sino indudablemente patriótico, pero me dicen que esa camiseta se ha disparado en el número de ventas, convirtiéndose en un éxito, como el texto del comunicado del Elche. Como en el caso de los alicantinos, los canarios también quisieron dejar clara su opinión; como en el caso del equipo del Elche, la Unión Deportiva Las Palmas se quedó tristemente sola, fané y descangallada, como en el tango.

Pero dentro de muchos años, cuando echemos la vista atrás y veamos a los Puigdemont, Mas y Junqueras como lo que verdaderamente siempre han sido, unos pobres hombres, seguirá perviviendo en nuestro recuerdo el gesto de dos clubes españoles de fútbol, el Elche y la Unión Deportiva Las Palmas. A mí, he de confesarlo no sin cierto dolor, me habría gustado que el mío, mi Real Madrid, hubiera tomado la iniciativa en este asunto y se hubiera erigido, también en esto, en lo que es, el verdadero líder del fútbol español, europeo y mundial. No fue así. El Madrid lleva paseando la bandera de España por todo el mundo desde hace más de 60 años y es uno de los símbolos de nuestra nación, pero esta vez dos equipos, el Elche y la Unión Deportiva Las Palmas, le ganaron por la mano. Gracias a ambos. Vuestro gesto no caerá en saco roto.