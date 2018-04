Final de Copa y el artículo 1,55

Estoy de acuerdo con Josep Vives, el portavoz de la junta directiva del Barça, cuando dice que el sábado se jugará en el Metropolitano una final de Copa en una situación política y social excepcional. Estoy de acuerdo con Vives en el "qué", esa situación de excepcionalidad, pero no en el "por qué". Si este sábado se va a vivir una situación de excepcionalidad en la final entre Sevilla y Barça es por el sencillo motivo de que mientras se esté jugando ese partido se seguirá perpetrando un golpe de Estado en nuestro país. Y digo que se "seguirá" perpetrando un golpe de Estado porque, lejos de desaparecer con el artículo 155, el entramado golpista sigue campando a sus anchas por culpa del PPSOE y, en gran parte también, por responsabilidad de Ciudadanos. No en vano, hace menos de una semana, el canal público TV3, que pagamos todos con nuestros impuestos, tuvo el cuajo de enviar un equipo de periodistas y cámaras hasta Alemania para entrevistar al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, hoy fugado de la justicia española y con causas aún pendientes en nuestro país.

Mientras se esté jugando esa final copera, el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, continuará bloqueando la labor institucional y democrática de dicho organismo, seguirá generando división en la sociedad catalana y provocando que la economía autonómica y nacional continúen colapsadas. Así que Vives tiene razón en el "qué" pero no en el "por qué". Porque el meollo de la cuestión está en la siguiente pregunta: ¿Por quiénes creen los directivos del Barça que están en prisión Junqueras y compañía y fugados de España Puigdemont y cía?Si Vives, en nombre de la directiva que preside Bartomeu, sugiere que llevarán a cabo alguna iniciativa de la que sabremos algo en el futuro es porque están en la línea de los secesionistas y piensan que en España hay presos políticos. Y lo que yo de verdad no puedo entender es cómo es posible que el resto de clubes de Primera y Segunda División, los integrantes de la Liga de Fútbol Profesional, la federación española de fútbol, el Consejo Superior de Deportes y me atrevería a decir que incluso el Comité Olímpico Español, pueden mirar hacia otro lado mientras desde un club como el Barça se sugiere que España no es un país democrático y de derecho y se mete a la gente en la cárcel por sus ideas políticas.

Lo que el Barça, como institución, debería responder es lo siguiente: ¿Cómo es posible que yo, que apuesto por la independencia y promuevo iniciativas de cara a la defensa de unos golpistas, puedo permanecer en la Liga española sin que se me caiga la cara al suelo de vergüenza? Esa es la pregunta. La pregunta para la que no hay respuesta. Menos globitos. Menos abaniquitos. Menos chorraditas. Y más al granito: ¿Cómo es posible que el Fútbol Club Barcelona no resuelva de una vez y para siempre este asunto? ¿Es factible ponerle una vela a Puigdemont y otra al Rey de España? Dice el ministro del Interior que si se producen incidentes habrá sanciones. Y he oído que si se pita el himno y se insulta a Felipe VI se subirá la megafonía. ¿Me están diciendo en serio que la solución a un problema como éste son unos eurillos de castigo y mayor intensidad de vatios? ¿Con más vatios se para un golpe de Estado? ¿A Antonio Tejero se le boqueó con vatios? ¿Se pararon los tanques de Milans del Bosch poniendo a todo volúmen la Quinta Sinfonía de Beethoven?

Si el sábado hay insultos, para casa. Si el sábado hay pitos, para casa. Para casa si alguien arma bulla. Y si el Barça aparece como implicado, el Barça para casa. Dándoles más hemos llegado a esta situación y ahora hay que quitárselo y no darles nada. En España no se ha aplicado el 155 sino el 1,55. Y con el 1,55 está visto que no se soluciona el problema. Dormimos con nuestro enemigo, lo venimos haciendo desde hace 40 años. Por cierto: los revolucionarios de la sonrisa, los del paz y amor, los del i love you, los del haz el amor y no la guerra, han aprovechado la noche para dejar su huella pictórica y amenazante en el domicilio de Tomás Guasch- Vaya desde aquí, tanto para él como para su mujer y sus hijos, y especialmente para Susana, mucho ánimo. Ellos no van a parar y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Con el 1,55 no se va a ningún sitio, hacedme caso.