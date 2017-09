FEF: La vie en rose

Nunca han estado las cosas mejor que ahora en la federación española de fútbol. Eso es, al menos, lo que se deduce del último número del Pravda federativo, que el villarismo emplea con inusitada dureza contra uno de sus hijos más queridos, el ex secretario general y ex candidato a la presidencia Jorge Pérez. Desde el Pravda se acusa a Pérez de cosas gravísimas como, por ejemplo, haber empleado a una periodista que jamás apareció por la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Es increíble que esto se sepa precisamente ahora, justo en este momento, cuando resulta que el señor Pérez ya no es el ahijado preferido de Villar sino el mismísimo diablo. ¿O se supo siempre y se silenció? ¿Y no será que el modus operandi de Pérez denunciado por el Pravda fue un comportamiento generalizado?

Pero, insisto, nunca jamás ha reinado un optimismo como el actual en la federación. Son, sin duda, días de gloria, con Ángel Villar, su hijo Gorka y Juan Padrón excarcelados hace nada después de haber pagado una fianza y a la espera, claro está, del juicio que aclare sus responsabilidades en la operación Soule. Mientras tanto, ¡Arrea Larrea! se ofrece para heredar el trono que aún no ha dejado vacante su hermano de toda la vida (ya se ha convertido en todo un clásico su frase "¿Elecciones?... No sé a qué te refieres"), Rubiales maniobra en la sombra y hasta el propio Pérez espera a que llegue su momento triunfal. Juego de Tronos versión federación. "¿Por qué no se van?", me preguntaba el otro día un seguidor de Twitter. No se van porque quieren lo que tenía Villar.

El otro día era Kike Marín en El Confidencial y ahora es Joaquín Maroto en el diario As. La conversación entre Villar y la hija de un caballero que fue tesorero en la etapa de Pablo Porta (¡Porta! ¡Hace 35 años de aquello! ¡Pablo, Pablito, Pablete!) es como para llevarse las manos a la cabeza. Dice Maroto que, según la Guardia Civil, el señor Adolfo Gil de la Serna, que en la actualidad tiene 88 años, habría cobrado la friolera de 147.690,25 euros entre los años 2009 y 2015... pero resulta que para el Pravda lo verdaderamente terrible es que Jorge Pérez colocara en Prensa a una periodista que no apareció por Las Rozas. La vie en rose. Lo dicho: hasta que no entre allí el 7º Regimiento de Caballería no habrá absolutamente nada que hacer porque se agarran como lapas. Les va en ello su negocio.