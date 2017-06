Si aún hoy, después de todo lo que ha pasado, Cristiano Ronaldo, tal y como publica el diario Marca, tiene previsto reunirse con Florentino Pérez nada más acabar la Copa Confederaciones para ponerle delante una oferta del PSG, es que o él o su "entorno", o ambos, no han aprendido absolutamente nada de nada. Aquí no hay término medio, no hay equilibrio posible: o estás con el club o estás con el jugador. El jugador es muy importante, importantísimo. Es tan importante el jugador que probablemente estemos hablando del futbolista más importante del Real Madrid desde que se marchara don Alfredo di Stéfano. Pero el club es más importante que cualquier futbolista y seguirá estando ahí y continuará ganando títulos cuando hayan pasado 25 años desde que Cristiano haya colgado las botas.

La intención de Cristiano de presentarle a Florentino Pérez una oferta del PSG es sólo eso, una intención. Primero porque el dueño del equipo francés y el presidente del Real Madrid tienen una "amistad cordial" y el jeque no quiere enemistarse con el equipo blanco; en cualquiera de los casos, el PSG no haría nunca un movimiento a espaldas del Madrid. ¿Una oferta de cuánto dinero?... Dicen que el PSG está dispuesto a entrar en la puja por MBappé y que lo haría como un elefante en una cacharrería, ofreciendo 140 millones de euros y un jugador. Pero MBappé tiene 18 años y su fichaje es amortizable. ¿Cuánto ofrecerían por uno de 32 años que el próximo febrero cumplirá los 33? ¿150?... Inaceptable para el Madrid. Si Cristiano o Mendes fueran inteligentes se ahorrarían esa oferta y pedirían perdón, pero hay mil ejemplos de futbolistas muy inteligentes dentro del terreno de juego y muy torpes fuera de él.

Puestos a elegir, entre el Real Madrid y Cristiano yo me quedo con el Real Madrid. A este callejón con una salida tan estrecha y con tan poca visibilidad nos ha conducido de repente, sin comerlo ni beberlo y después de la mejor temporada de la historia del club, la soberbia, el desconocimiento y la altivez del mejor futbolista del mundo. No me cabe la menor duda de que CR7 quiso hacer las cosas bien. Tampoco dudo de las buenas intenciones de sus asesores. No pondré en tela de juicio la actuación de Mendes, aunque tenga ya más jugadores representados con problemas que sin ellos. Pero han metido injusta e injustificadamente en la ecuación al club blanco, cuando Florentino siempre ha mimado a Cristiano. El Real Madrid no se merece eso. Los socios del Real Madrid no se merecen eso. Los compañeros de Cristiano no se lo merecen. No se lo merece Zidane. Alguien metió la pata... y ahora la deberá sacar.